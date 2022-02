Salieron a la luz audios explosivos de Sofía Zámolo tras la denuncia de su excuñada

Sofía Zámolo sigue en el medio de un escándalo familiar que trascendió a la prensa. Fue a principios de febrero que Silvana Flores, la ex mujer de Diego Zámolo, el hermano de la modelo, la denunció a ella por querer desalojarla de la casa en la que vive con Emma, su niña de 3 años, Emma.

La tildó de “manipuladora y agresiva” y ahora se viralizaron audios de la blonda y su hermano, en los que se escuchan amenazas, insultos, recriminaciones y también, sobre las adicciones de Diego.

Fue Ulises Jaitt quien puso al aire de “El show del regreso”, su programa de radio, varios mensajes de voz del trío en los que se evidencian discusiones entre los ex. “Decile que venga tu hermano, ¿dale? Salen todos con un tiro en la cabeza”, le dice Diego a la madre de su hija. “Eso es lo que sos, una mierd.... Discutís con mis amigos, chup... un huevo. Yo puedo hacer lo que quiero, con vos no hablo más”, comenta.

Los audios de Sofía Zámolo tras el escándalo de su ex cuñada en la que la acusa de sacarla de su propiedad

“Le voy a regalar la vida a la primera persona que vea por pelotud..., la conc... de tu madre. Hija de put..., pelotud..., callate la boca”, dice en otro audio y también: “No me interesa, dale, abortalo, dale hace lo que vos quieras. Ni siquiera sos capaz de laburar. Vos arrancaste. Me chupé 4 botellas”.

Pero Ulises también reprodujo audios de Sofía, la modelo que en muy pocas veces ha protagonizado escándalos mediáticos.

Qué dicen los audios de Sofía Zámolo y su hermano

El hermano de Natacha Jaitt además puso al aire en su programa una conversación entre Sofía Zámolo y su hermano en el que hacen referencia a las adicciones de él.

“Disculpame, pero no sos víctima de nada. Vos te metés en el sometimiento de ella y le permitís que haga lo que quiera. Así que no me parece que ahora vengas con que estuviste todo el día esperando para ver a tu hija. No me da ni un poco de lástima, de todo corazón”, dice la blonda.

A lo que le sumó el siguiente reclamo: “Mientras yo estuve con ataque de pánico el año pasado, sin dormir durante seis meses no tuviste ni un poquito de lástima”.

Entre la vida y la muerte, así vivió la pandemia Zámolo luego de dar a luz a su primera hija y perder a su madre a los pocos meses. (Instagram).

“Cuando mi marido trató de hablarte, lo mandaste al carajo y lo trataste como el culo. Él te dio un hogar durante dos meses. Estás vos perdiendo el tiempo porque tu problema sigue y tus adicciones siguen”, completa Sofía.

“Vos no podés agarrar a tu bebé e ir a cualquier lado. Emma no es un objeto, no es una cosa, es una hija que se tiene entre dos personas y que cuando se separan se comparte la patria potestad”, comenta Zámolo sobre su sobrina.