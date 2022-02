Felipe Fort lapidario con Gustavo Martínez tras su muerte: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”

Tan solo pasaron algunas horas desde que se conoció la noticia de la trágica muerte de Gustavo Martínez, tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, y Felipe Fort abrió el primero de los interrogantes. El joven publicó un contundente mensaje en contra del personal trainer que sorprendió a todos.

El hombre se quitó la vida tras lanzarse del piso 21 de un edificio de Belgrano, donde vivía. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y fueron los vecinos quienes llamaron al 911 luego de escuchar un ruido.

Según informó el abogado del fallecido, César Carozza, Marta y Felipe Fort se encontraban en el departamento al momento del hecho. Y Eduardo Fort, hermano del empresario, fue el primero en llegar.

Gustavo Martínez. (Captura)

Tras confirmar la hipotésis del suicidio, el letrado aseveró que no hay indicios ni sospechas de que alguien pudiera haberlo instigado a tomar esta decisión. Además, en el interior de la vivienda no encontraron signos de violencia.

“En el lugar no se observan signos de violencia ni desorden, logrando visualizar uno de los balcones que dan al frente con la calle Sucre y la habitación de Martínez”, detalla el parte policial. Y confirmaron que la red protectora de uno de los balcones estaba cortada.

Felipe Fort, el único que habló hasta el momento de la muerte de Gustavo Martínez

Minutos después de enterarse que Gustavo Martínez se quitó la vida, Felipe Fort declaró que estaba deprimido. El joven de 17 años, dijo ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que su tutor había amenazado con lanzarse del balcón.

Pero luego hizo uso de sus redes sociales y compartió un duro mensaje en contra de su tutor legal, dejando entrever que no había una buena relación entre ellos y desacreditándolo como figura importante en su vida.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo (Fort), César (Carozza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, comienza el descargo que Felipe compartió en sus historias.

Y luego aclaró por qué no nombró a Gustavo entre las personas importantes tanto para él como para su hermana, Marta Fort: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”. “No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.

Felipe Fort y un duro mensaje contra Gustavo Martínez tras su muerte.

Luego compartió un video en el que aclaró que no le hackearon la cuenta, sino que es él quien compartió ese duro mensaje, que esa es su opinión y que con 17 años sabe muy bien de lo que habla.

Además, aseguró que no tienen idea su vida y lo que pasó en los últimos 7 años. “No opinen”, insistió y luego compartió una captura de pantalla de un chat en el que deslizó que Gustavo tuvo “ataques de furia”, sin especificar si él fue violento con ellos.