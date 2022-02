Martita y Felipe Fort despidieron a Gustavo Martínez en el Cementerio de la Chacarita

Tras el fallecimiento de Gustavo Martínez, finalmente los hijos de Ricardo Fort, Marta y Felipe, concurrieron al entierro de su ex tutor legal. Se los vio acompañados de su tío Eduardo Fort y de su niñera Marisa López. Ayer durante la tarde-noche fue el velorio del personal trainer y los hijos de Ricardo no estuvieron presentes ni su tío Eduardo.

Este miércoles, falleció Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. La muerte de Gustavo se conoció esta madrugada, pasadas las 4 de la mañana. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Marta estuvo quebrada en todo momento y acompañada de su niñera

Este sábado por la mañana, a partir de las 11hs, tuvo lugar el entierro del ex novio de Ricardo Fort en el cementerio de la Chacarita. Debido a temas judiciales, se eligió Chacarita, ya que no puede salir de la jurisdicción en donde se suicidó. A pesar de todas las especulaciones por no haber concurrido ayer al velatorio, Marta y Felipe Fort estuvieron presentes en el entierro de su ex tutor legal.

Los hijos de Fort se vieron muy angustiados, tristes y acompañados de su tío Eduardo y su niñera Marisa López. Pudo verse a Martita llorando en todo momento y Felipe se mantuvo sereno, después de sus polémicas declaraciones.

A Felipe se lo vio con cara de angustiado, pero sereno

Marta y Felipe también estuvieron acompañados por César Carozza, abogado de la familia y ahora tutor legal de los chicos hasta que cumplan sus 18 años el próximo 25 de febrero, ademas de otras personas de su entorno. Ni bien llegados los hijos de Fort se mezclaron entre el resto de los familiares y amigos presentes y se retiraron sin hacer declaraciones. De parte de la familia Fort, no hubo flores colocadas junto al cuerpo de Gustavo.

El coche fúnebre que llevó los restos de Gustavo

Desde las 18:30 hasta las 22:30hs de ayer, familiares y amigos despidieron a Gustavo Martínez en una casa velatoria de Palermo. Los sobrinos de Gustavo fueron quienes organizaron el velorio. Los grandes ausentes del velorio fueron Felipe y Marta Fort., al igual que su tío Eduardo. Desde el entorno de la familia Martínez contrataron empleados de seguridad para limitar el acceso.

Gustavo fue pareja de Ricardo durante muchos años

Entre los presentes al velorio, se pudo ver a los sobrinos de Gustavo, quienes son los encargados del cuerpo de su tío. También acudieron familiares y amigos de la familia Martínez, entre ellos el diseñador Benito Fernández. De parte de la familia Fort, estuvieron presentes Karina Antoniali, la ex esposa de Eduardo Fort y Thomas Fort, hijo de Jorge, el hermano mayor de Ricardo.