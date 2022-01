Suárez celebró el acuerdo con el FMI y el pago de una nueva cuota por Portezuelo del Viento

El gobernador Rodolfo Suárez anunció hoy que Mendoza recibió el décimo depósito por parte del Gobienro Nacional para la cuestionada obra Portezuelo del Viento, y también celebró el acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de la deuda.

“Siempre es importante honrar los acuerdos. El principio de arreglo con el FMI y evitar caer en default es auspicioso para el país, como también que hoy hayan depositado la cuota Nro. 10 de Portezuelo Del Viento”, sostuvo el mandatario en redes sociales.

Rodolfo Suárez

Respecto a Portezuelo del Viento, hoy se depositó un nuevo pago trimestral, que en este caso fue de U$S 52.759.046. En total, en estas 10 cuotas Mendoza lleva acumulado en un fideicomiso U$S 371.562.375 de los U$S 1.023 millones que costará todo el paquete de obras del aprovechamiento multipropósito, que consiste en el levantamiento de la presa, la relocalización de Las Loicas, dos nuevas trazas de rutas que quedarán bajo el agua si finalmente se realiza la obra, y una línea de alta tensión desde la zona hasta el sistema interconectado nacional.

El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de abril, fecha en la que se haría efectivo el segundo pago de 2022, por US$ 50.787.785.

Si bien en el Gobierno provincial no habían hecho declaraciones respecto a este pago que se debía afectivizar hoy, había expectativas ya que este mismo se dio en un momento de incertidumbre y de cruces entre las gestiones local y nacional por la viabilidad de la obra.

Fue el 21 de diciembre, cuando Suárez presentó en Casa Rosada un pedido de pronto despacho para que el presidente Alberto Fernández laude a favor o en contra de la realización de mayores estudios de impacto ambiental, ya que en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) Mendoza perdió una votación 4 a 1 sobre este tema, que había sido planteado por La Pampa -que pedía más estudios de los que se han hecho-, había sido archivado en la gestión de Mauricio Macri; y que fue desempolvado en la gestión kirchnerista, lo que trajo problemas y complicaciones a Mendoza con esta obra.

No obstante, el Ministerio del Interior desconoció que Mendoza haya solicitado el pedido de laudo. En un escrito, respondieron el documento de Suárez y expresaron que, “habiendo realizado una sucinta reseña de los antecedentes en cuestión, es preciso remarcar que, a la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del COIRCO, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”, se lee en la nota firmada por Eduardo De Pedro y divulgada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

según informó Los Andes en su edición del 21 de enero, Suárez contestó con el acta 73 de aquel 26 de junio de 2020 (día en el que Mendoza perdió la votación mencionada), en donde queda sentando la posición provincial en contra de un nuevo estudio. “Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo”, expresa textualmente el acta difundida por Suárez en Twitter.

“Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara” sobre Portezuelo del Viento, “ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo”, criticó Suárez.

No obstante, confirmaron que se volverá a la carga por el arbitraje. “Vamos a reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados”, dijo el Gobernador, quien se encuentra de licencia.

Acuerdo del FMI

En tanto, Las declaraciones de Suárez sobre el FMI se dieron tras una reunión que mantuvo con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que también realizó un comunicado oficial en el que se consideró “positivo” este primer entendimiento “que evita así un costoso default”.

“Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la Sociedad. Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado”, marca el breve comunicado.

Comunicado de Juntos por el Cambio

A dicha reunión participaron, además del Gobernador, los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC), el expresidente Mauricio Macri; el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, los presidentes de los bloques del Senado, Humberto Schiavoni (PRO) y Luis Naidenoff (UCR), y de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC), el senador nacional Martín Lousteau (UCR) y la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC). También, fueron de la partida el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el diputado nacional Luciano Laspina y el economista Eduardo Levi Yeyati.