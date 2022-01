Fernández Sagasti pidió “más gestión y menos show” a Suárez y Cornejo por Portezuelo del Viento

La senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, realizó hoy duras declaraciones contra el Gobierno provincial sobre el tema Portezuelo del Viento, que está en un momento sensible ya que el viernes vence el plazo del pedido de “pronto despacho” que solicitó el gobernador Rodolfo Suárez al presidente Alberto Fernández, para que laude a favor o en contra de mayores estudios de impacto ambiental, como ha solicitado La Pampa.

“Más gestión y menos show. Portezuelo debe concretarse. Sigo a disposición del gobernador. No cambio de opinión”. lanzó tajante la líder del peronismo en redes sociales. No obstante, consideró que el problema “es que los que cambian son Suarez y Cornejo. Mientras buscan ‘planes B’, no explican la ausencia de gestión que demora la obra”.

Anabel Fernández Sagasti sobre Portezuelo del Viento

“Que Portezuelo Sí, que mejor Plan B. Que queremos la obra, pero no terminamos los trámites. En vez de sacarse fotos pidiendo “prontos despachos” el gobernador debería avanzar con la obra, Cornejo podría gritar menos o sincerarse y decir la verdad: que no quiere que se realice”, criticó la Senadora nacional.

También lanzó que “cada día Mendoza pierde oportunidades x la demagogia de un gobierno sin estrategia y sin gestión”, y disparó: “Cuando vuelvan de vacaciones, pónganse de acuerdo, terminen los trámites, avancen con la obra y convoquen a todas las fuerzas políticas de Mendoza, que allí estaremos”.