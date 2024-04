Milei criticó a los políticos que fueron a la marcha universitaria, habló de inflación y dijo que le encantaría enfrentar a CFK en 2027

Javier Milei dijo que los grupos políticos, sociales y sindicales que participaron el martes pasado de la marcha federal universitaria “demostraron el miedo” que le tienen a LLA.

En declaraciones al programa “Si pasa, pasa”, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, el Presidente se refirió al discurso de Cristina Kirchner, habló de la inflación y aseguró que se viene una “recuperación” para los jubilados.

El Presidente consideró que la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, como forma de protesta por el recorte presupuestario que experimenta la mayoría de las casas de altos estudios, pudo haber sido “genuina”.

Malena Galmarini en la marcha universitaria en Buenos Aires - Foto La Nación

Aunque aclaró: “Nosotros nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades ni nunca dijimos que íbamos a quitar financiamiento”.

“Lo único que pedimos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. ¿Quiénes no quieren ser auditados? Y los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes no tendrían problemas. No quiere ser auditado el que roba”, indicó.

En otro momento de la entrevista, el Presidente dijo que “es cada vez más notable como baja la inflación” y afirmó que “los argentinos ven que va encontrando una solución a lo que consideraban como el principal problema del país”.

“Es cada vez más notable como baja la inflación. Los precios mayoristas en diciembre crecieron el 54 por ciento, amortizado a 17 mil y hoy la inflación mayorista fue del 5 por ciento”, señaló.

Axel Kicillof en la marcha universitaria en Buenos Aires - Foto La Nación

El mandatario también señaló que “la inflación minorista, la del consumidor, arrancó de 25 por ciento y ahora se vio en 11 por ciento”, al tiempo que agregó que “se espera, según el consenso de los analistas, que esté por debajo de 10 puntos este mes”.

Respecto a la Economía, Milei aseguró que “para los jubilados ahora viene la recuperación” y señaló que para eso envió “el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”, informó la agencia Noticias Argentinas.

“Para los jubilados viene ahora la recuperación por eso envié ese DNU. Con eso, nosotros le estamos devolviendo 1,6 puntos del PBI. No tengo la culpa que el Congreso me trabe las cosas y se haya convertido en una máquina de impedir”, precisó.

“Sería maravilloso enfrentar a Cristina Kirchner en 2027″

En la entrevista con Ignacio Ortelli, el presidente argentino también se refirió al discurso que dio Cristina Kirchner en Quilmes y confesó que le gustaría competir con ella en 2027.

El jefe de Estado planteó que “sería divertidísimo” imponerse en los comicios, lo que implicaría además “ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina después de la dictadura”.

Además, insistió en que su figura mantiene un alto nivel de aceptabilidad, basado en distintas encuestas, y planteó que si La Libertad Avanza (LLA) disputara la elección presidencial en la actualidad, cosecharía “el 54 por ciento de votos”.