El Gobierno confirmó hasta cuándo esperará para usar los fondos de Portezuelo del Viento

El Gobierno de la provincia tiene previsto esperar por lo menos hasta que en octubre terminen de llegar los desembolsos de los U$S 1023 millones de dólares para iniciar su utilización en un “plan hídrico” que ha sido ratificado por Alfredo Cornejo como el destino del famoso acuerdo con la Nación, tras caerse la posibilidad de construir el dique Portezuelo del Viento.

“En principio, sí”, ratificó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, luego de declaraciones del propio Cornejo sobre los plazos que se plantea esta gestión para encarar el gasto del “tesoro” del que dispondrá, que equivale a varios presupuestos anuales en infraestructura.

“Es para tener la seguridad de que los fondos están en la Provincia y evitar cualquier riesgo”, explicó Mema sobre el nuevo compás de espera, que ha sido dispuesto en medio de la renovada presión de sectores políticos y empresarios, los cuáles plantean cómo debería gastarse esa plata.

Mendoza está muy cerca de reunir U$S 1.000 millones. O sea, se acerca a la totalidad de los fondos comprometidos por la Nación durante la primera gestión de Cornejo. No obstante, el cronograma que arrancó hace casi 5 años tiene cuotas pendientes hasta octubre.

“Para lo que quiera”

Cornejo aseguró este miércoles que Mendoza “puede usar para lo que quiera” los U$S 1.023 millones y confirmó que ya tiene un plan hídrico para la inversión.

El mandatario sostuvo que, tras el fallido intento de levantar la megaobra Portezuelo del Viento, no necesita autorización de la Nación para que tenga otro destino, sobre todo porque se trata de un resarcimiento por los perjuicios de la prórroga dictada por decreto de la Promoción Industrial, en la década de los ‘90, que terminó con un acuerdo extrajudicial entre la Provincia y la Nación.

“Mendoza los puede usar para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas”, insistió el mandatario.

Las obras de agua, consignó Cornejo durante una visita a Las Heras, son “prioridad” en Mendoza. También señaló que los fondos se deben destinar a emprendimientos energéticos “repartidos en toda la provincia, en todos los lugares donde haya buenos proyectos que sean rentables y que sean recuperables”.

Hay que recordar en ese sentido que la pretensión del peronismo sureño es que el destino principal de la inversión sea esa zona de la provincia. Celso Jaque, intendente peronista de Malargüe, ha pedido que el gobernador use la plata para generar un “oasis productivo” en el sur, con el aprovechamiento integral del río Grande.

Cornejo explicó en Las Heras que en el acuerdo de Portezuelo “hay una cláusula, que es la 3, que dice que si la obra no se hiciera, hay que usar en obras hídricas, lo que lo limita por ese lado”. A lo que agregó que, una vez que la Provincia cobre la totalidad de los U$S 1.023 millones, no deberían irse a gastos corrientes.

Esta cláusula tercera del acuerdo entre Nación y Provincia se firmó el 13 de junio del 2019, y se especificó que dichas sumas tendrían por objeto la realización de la obra Portezuelo del Viento “…y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

De igual forma, al margen de cómo pueda actuar la Nación, hay un convencimiento en el Gobierno provincial: el dinero es de Mendoza y no deberían dar “lineamientos” por parte de Nación sobre qué hacer con ellos.

La idea del “repago”

Cornejo expresó que la idea es que ese dinero “se repague”, para que se generen nuevos recursos a partir de la inversión.

El mandatario tiene varias modalidades en mente. “Si se usa en obras de agua, bueno, que se devuelva en el cobro de la energía o en la compra de medidores de agua, tanto para consumo industrial como consumo residencial”, evaluó.

Y agregó más alternativas: “Si son recursos para agua, que sea para instalar riego por goteo, para que se invierta en optimización de agua y que se pague la inversión de ese riego por goteo. O si es para canalizar un canal primario o secundario que lleva hasta la puerta de la finca, que esa obra tenga repago de los regantes del lugar. Y si es para energía, que lo remunere la tarifa”.

La idea de Cornejo es impulsar un trabajo integral para el uso eficiente del agua, enfocado en el cambio climático; con obras hídricas que generen crecimiento y estén enfocados a la agroindustria y la producción de alimentos y bebidas.

Ese plan incluye, por supuesto, el dique El Baqueano en San Rafael, obra que prácticamente está en condiciones de ser licitada. Pero además enfocará en “pequeñas microcentrales hidroeléctricas”, así como obras de vehiculización y optimización del agua y los mencionados medidores de agua.

A fines de enero se vence la próxima cuota

El 28 de enero es la fecha en que tiene que recibir la Provincia de la Nación el próximo desembolso por el acuerdo de Portezuelo del Viento. Se trata de U$S 30,9 millones

Actualmente la Provincia tiene en fideicomiso U$S 978,1 millones; y restan las cuotas del 28 de enero, 28 de abril (U$S 7 millones), 28 de julio (U$S 7 millones) y 28 de octubre (U$S 350.000).

Sobre el dinero, una vez que se termine de cobrar el monto se avanzará en “obras integrales de agua y saneamiento y para generar energía”.

Desde el cornejismo recuerdan siempre que se usó de “excusa” el levantamiento de Portezuelo del Viento para cobrar el dinero. Si bien era importante para la Mendoza la obra que habían acordado Néstor Kirchner y Julio Cobos, no pierden de vista el enfoque de que es “un resarcimiento por la promoción industrial que “nunca se cuantificó”.

“Cobos y Kirchner acordaron que eran U$S300 millones, pero Cornejo luego firmó U$S 1.023 millones con Macri”, resaltan desde el entorno del gobernador. También destacan la solidez legal del acuerdo, que hizo obligatorio el pago de los desembolsos por parte de la Nación, tanto en la era de Mauricio Macri como en la de Alberto Fernández.