Mendoza recibió el primer pago de la gestión de Javier Milei por Portezuelo del Viento

La Provincia recibió este lunes el pago de la primera cuota de la gestión de Javier Milei por el acuerdo de Portezuelo del Viento, obra de U$S 1.023 millones que pensaba levantar el Gobierno local pero que quedó trunca luego de un sinfín de idas y vueltas más un revés político que terminó con un laudo negativo por parte del expresidente Alberto Fernández.

Sin Portezuelo en la mira, Mendoza recibió U$S 30,9 millones por parte de la Nación este lunes, lo que corresponde a la cuota número 18 de 21 que debe abonar la Nación.

De esta manera, la provincia ya acumula en sus cuentas U$S 1.009 millones de los U$S 1.023 millones que acordaron gestiones provinciales anteriores con las nacionales. Restarán solamente U$S 7 millones a depositar a fines de abril; otros U$S 7 millones a fines de julio; y U$S 350 mil el 28 de octubre.

Recordemos que los pagos de la Nación a Mendoza son fruto de un acuerdo extrajudicial, tras una demanda iniciada en la Justicia por la provincia por los perjuicios de lo que fue la prórroga de la promoción industrial a provincias vecinas, a fines de la década del ‘90.

La primera cuota, tras el acuerdo entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri, fue abonada el 28 de octubre del 2019; y la última será el 28 de octubre de este año.

Qué hará Mendoza con los U$S 1.023 millones

No obsante, el Gobierno esperará a llegar a esta última fecha de pago, para disponer del 100% del dinero y comenzar a invertirlo, principalmente para destinarlo en obras hídricas e hidroeléctricas en los diferentes oasis productivos de la provincia.

De esta forma, Mendoza no necesariamente cumplirá taxativamente lo indicado en la cláusula 3 del acuerdo que se rubricó en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que establece que los U$S 1.023 millones deben invertirse en Portezuelo del Viento “…y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

“¿Quién podría realizar algún planteo contra Mendoza? El dinero nos correponde por los perjuicios que tuvo la provincia”, manifestaron desde el Poder Ejecutivo.

No obstante, la idea de igual forma es mantener el espíritu de ese acuerdo del 13 de junio del 2019. “Mendoza puede usar los recursos para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas”, dijo semanas atrás el propio Cornejo.

“Si se usa en obras de agua, bueno, que se devuelva en el cobro de la energía o en la compra de medidores de agua, tanto para consumo industrial como consumo residencial”, evaluó.

Y agregó más alternativas: “Si son recursos para agua, que sea para instalar riego por goteo, para que se invierta en optimización de agua y que se pague la inversión de ese riego por goteo. O si es para canalizar un canal primario o secundario que lleva hasta la puerta de la finca, que esa obra tenga repago de los regantes del lugar. Y si es para energía, que lo remunere la tarifa”.

El Baqueano, una prioridad

Se entiende, de igual forma, que principalmente se avanzará directamente con la presa de El Baqueano, en San Rafael, que tiene un costo estimado en U$S 525 millones, pero que de igual manera el Gobierno espera inversiones privadas para no enfrentar con el 100% de la inversión.

De hecho, en la ley que aprobó la Legislatura en agosto del año pasado sobre El Baqueano, se estableció que los pliegos licitatorios “preverán que los oferentes puedan aportar financiamiento para la ejecución del proyecto, que podrá recuperar con los ingresos generados por la venta de energía eléctrica, en cuyo caso podrán cederse acciones de la sociedad de propósito específico cuya constitución se autoriza, mediante procesos de licitación”.

Esta obra, cuando se realice, aumentará en un 15% la capacidad de embalse del complejo del río, aportará 120 MW de potencia, para generar 450 GWh al año y abastecer de energía a aproximadamente 60.000 hogares.

Se espera que promueva también la creación de 800 puestos de empleo directos y cerca de 1.500 indirectos por servicios y obras asociadas.