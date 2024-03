El Gobierno Provincial transfirió una cuota más de Portezuelo al fideicomiso y restan recibir sólo U$S 14 millones

El Gobierno Provincial dispuso la entrega de los U$S 30,9 millones que llegaron por parte del Gobierno Nacional para fondear el “Fideicomiso de administración y pago para la ejecución de la obra Portezuelo del Viento y otras obras hídricas”.

Se trata de la primera cuota que abonó la gestión del presidente Javier Milei el pasado 30 de enero, con la cual la provincia ya acumula en sus cuentas U$S 1.009 millones de los U$S 1.023 millones que acordaron gestiones provinciales anteriores con las nacionales.

En este sentido, restan solamente U$S 7 millones a depositar a fines de abril; otros U$S 7 millones a fines de julio; y U$S 350 mil el 28 de octubre.

Según se informa en el decreto 385 que salió publicado en el Boletín Oficial de este lunes, “se tramitó el aporte al referido fideicomiso de los fondos provenientes de la amortización de las letras provenientes del acuerdo con el Gobierno Nacional”. Estos U$S 30,9 millones, equivalen en pesos, con un cambio a $825,20, a $25.499 millones. No obstante, el dinero quedará depositada en moneda extranjera.

En los considerandos del decreto, los los dólares se encuentran depositados en una cuenta en dólares “correspondiente al pago de amortización de las Letras Intransferibles del Tesoro, emitidas en fecha 16 de agosto de 2019 con fecha de Vencimiento 28 de octubre de 2024″, que es la fecha de cobr de la última cuota por parte del Gobierno Nacional a Mendoza.

Una vez que la provincia tenga todo el dinero en la cuenta, comenzará a utilizarlo en otras obras hídricas e hidroeléctricas, teniendo en cuenta la fallida avanzada que se hizo con Portezuelo del Viento, que tuvo reparos de provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y que finalmente hubo un laudo negativo por parte del expresidente Alberto Fernández.

QUÉ HARÁ MENDOZA CON LOS U$S 1.023 MILLONES

Como se informó, el Gobierno esperará a llegar a esta última fecha de pago, para disponer del 100% del dinero y comenzar a invertirlo, principalmente para destinarlo en obras hídricas e hidroeléctricas en los diferentes oasis productivos de la provincia.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo a Los Andes en una entrevista publicada el 25 de febrero, que están “analizando bien cómo llevar adelante las obras que queremos hacer con esos fondos. Pero apuntamos a aquellas que permitan recuperar esos fondos que se inviertan y que no se utilice el dinero para sólo un grupo de obras. Y también queremos que inviertan los privados, que corran riesgos y que acompañen al Estado con recursos y recuperar la inversión”.

Además de la obra El Baqueano, que ya se anunció por el Poder Ejecutivo, sostuvo que se enmarcan en obras “hidroeléctricas e hídricas también”. “Por ejemplo con impermeabilización de cauces se puede cobrar el agua a los beneficiarios y eso también genera repagos. Estamos estudiando la cláusula de uso de los U$S 1.023 millones y en base a eso lo que sirva para impulsar a los sectores productivos de nuestra provincia”.

En este sentido, Mendoza no necesariamente pretende cumplir taxativamente lo indicado en la cláusula 3 del acuerdo que se rubricó en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que establece que los U$S 1.023 millones deben invertirse en Portezuelo del Viento “…y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

Al margen, la idea de igual forma es mantener el espíritu de ese acuerdo del 13 de junio del 2019. “Mendoza puede usar los recursos para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas”, dijo el propio gobernador Alfredo Cornejo en diálogo con los medios de comunicación en enero.

“Si se usa en obras de agua, bueno, que se devuelva en el cobro de la energía o en la compra de medidores de agua, tanto para consumo industrial como consumo residencial”, evaluó.

Y agregó más alternativas: “Si son recursos para agua, que sea para instalar riego por goteo, para que se invierta en optimización de agua y que se pague la inversión de ese riego por goteo. O si es para canalizar un canal primario o secundario que lleva hasta la puerta de la finca, que esa obra tenga repago de los regantes del lugar. Y si es para energía, que lo remunere la tarifa”.