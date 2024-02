Mema: “Por ahora podemos aguantar la crisis, pero no sabemos cómo impactará la recesión”

El Gobierno Provincial trabaja con la mente puesta en tratar de sortear de la mejor manera la crisis mientras espera que la Nación dé en la tecla para encausar el rumbo macroeconómico del país.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, dialogó con Los Andes sobre la situación actual que transita la provincia, las alternativas que tiene en sus manos y cómo encaran este 2024 que sin dudas será complejo para gran parte de la población.

El Ministro dio su visión sobre la crisis actual y cómo está trabajando Mendoza en este sentido. También habló sobre la tensa relación entre Javier Milei y los gobernadores, y qué papel toma Mendoza. Además, advirtió a las empresas que ofrecen el servicio de tranporte público que deberán “absorber” parte de los costos que genera el sistema, para no caer en un aumento sumamente mayor del boleto de micros.

-¿Cómo los encuentra estos 2 meses de Gobierno con la situación económica?

-Sabíamos que este año iba a ser difícil. Ya el año pasado fue complicado, con el agravante que transitábamos un gobierno nacional que destrataba a la provincia de forma intencional y permanentemente y nos creó un perjuicio importante en el reparto de recursos. El corolario fue la quita de Ganancias.

A nosotros nos encuentra con la provincia afortunadamente ordenada, con baja de déficit desde hace 7 años y con un fondo anticiclico que veníamos generando para situaciones como ésta. El mayor desafío que tenemos en este contexto de restricción de ingresos, es que el Estado siga funcionando y reforzar los servicios básicos, a sabiendas que en un contexto de crisis, el Estado pasa a tener en materia de salud, de educación y de seguridad mucha mayor preponderancia de la que viene teniendo.

-¿Cuánto puede aguantar la provincia?

-Hoy la provincia puede continuar con estas prestaciones. Pero tenemos que ir evaluando mes a mes los ingresos porque hemos tenido que seguir achicando los gastos. Afortunadamente para este primer trimestre cerramos paritarias con casi todos los gremios con una oferta que podemos pagar. Por ahora podemos aguantar, pero no sabemos qué vicisitudes vendrán más adelante y cómo impactará la recesión también en las cuentas de la provincia, en la recaudación.

-¿En qué han achicado gastos?

En obras por ejemplo. El presupuesto 2024 es sólo de obras de continuidad. Estamos racionalizando y se ha ido ralentizando el flujo; y lo mismo ha ocurrido en otras áreas para paliar la situación. Seguimos con inercia de baja del gasto general y eso se viene sosteniendo. No nombramos nuevos empleados cuando se jubilan o cuando quedan cesantes. Eso viene generando un ahorro en el gasto público .

-¿Tiene herramientas Mendoza para sortear la crisis?

Sobre la crisis macroeconómica nosotros no tenemos ninguna herramienta. No manejamos el dólar, ni la inflación ni la emisión. Sobre esa crisis, lamentablemente, la provincia no tiene ninguna injerencia. Pero sí tiene herramientas en base a una administración eficiente de los recursos con la cual ganamos tiempo para atravesarla de la mejor manera posible.

Cornejo y Milei

-¿Cómo es la relación entre el Gobierno con la Nación?

-Creemos que el gobierno ha dado un giro en materia económica que había que hacer, luego de la política ruinosa que había tomado el kirchnerismo en los últimos 20 años. De hecho hemos acompañado la ley Bases con los legisladores que están políticamente en línea con el Gobernador. Esa es la política que nosotros tenemos.

Pero se generan rispideces cuando vemos que los recortes no son ecuánimes, como el caso del Transporte. Nosotros vamos a defender los intereses de la provincia y el federalismo en ese sentido. Si sacan los subsidios del transporte, perfecto, pero que sea a todos por igual. No vamos a aceptar que nos los saquen a nosotros y sigan en otro lugar, como en este caso el AMBA. Queremos acompañar para que a este gobierno le vaya bien, pero defender los intereses de nuestra provincia .

El trabajo que está haciendo la Nación ahora es lo que nosotros hemos hecho en los últimos ocho años.

-Chubut llevó a la Justicia el tema del fondo compensador al transporte. ¿Mendoza hará lo mismo?

-Estamos preparando desde hace un par de años un reclamo ante la Justicia por asimetría en el reparto de fondos; por ejemplo, en lo que pasa con el transporte o también con la energía eléctrica. Vamos a incorporar dentro de nuestro reclamo todas las asimetrías, como ya lo hicimos con el Impusetos a las Ganancias.

-¿Cómo es el reclamo de la energía eléctrica?

-Durante los últimos 4 años del kirchnerismo fue el peor momento para el federalismo, se mantuvo un fuertísimo subsidio a la distribución eléctrica en el AMBA, contra cero pesos para todo el interior. Y lo hicieron a través de Cammesa. Edesur no pagaba la cuenta porque no le daban tarifa y le condonaban la deuda, después la energía no pagaban.

También forman parte de la demanda los ATN y todos los recursos que se fueron repartiendo al resto de la provincias con desmedro de Mendoza.

-¿Qué opina del enfrentamiento entre el gobernador Ignacio Torres y Javier Milei?

-Lo que está pasando con Chubut es que se ha heredado una situación desastrosa de Arcioni, donde se sostuvo la prestación de servicios con préstamos de Nación. Pero hubo una decisión del Gobierno Nacional en no refinanciarle la deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP), que sí lo hizo con otras provincias, por ejemplo Chaco.

Por lo tanto, legalmente es un contrato que han firmado, pero la realidad es que lo lógico es que a una provincia que está ordenándose, que viene el cambio de signo político, se otorgue este instrumento de refinanciación para poder seguir prestando los servicios.

Ahí creo que se está utilizando una herramienta de castigo y premio a los gobernadores ‘desobedientes’. Veo que como represalia a la demanda que presentó Chubut por otros aspectos, no le refinanciaron esta deuda que, lo lógico sería darle la posibilidad de este refinanciamiento hasta que se termine de ordenar.

Reformas y obras

-Vuelvo a lo local, ¿piensan reformas profundas en otras áreas además de Salud?

-Sí. Vamos a llevar a la Legislatura todas las propuestas que tuvimos en nuestra campaña. Vamos a seguir con reformas de distintos aspectos del Estado para agilizar las prestaciones de servicios, la relación del Estado con los ciudadanos e ir desburocratizando las áreas que quedan para ir achicando gastos también. Ahora estamos avanzando con salud, pero pronto seguiremos con otras áreas.

-¿Qué harán con el IPV? Cornejo prometió una refuncionalización.

-Este año el IPV continuará las obras que ya venían iniciadas; tiene el 65% del presupuesto de obras. Pero estamos convencidos la provincia, al no manejar las variables macroeconómicas, no tiene grandes posibilidades de interferir en la problemática general que hay respecto al acceso a las viviendas. Estamos repensando en cómo utilizar esos recursos para poder llegar a mayor cantidad de personas o a generar soluciones a mayor cantidad de familias, porque realmente el Estado no mueve la aguja respecto a la necesidad habitacional que hay en la provincia.

-¿Qué se tiene en mente para este año en obras?

-El Metrotranvía es una obra superimportante. Nos ha ido bien en la búsqueda del financiamiento que tenemos autorizado y seguiremos avanzando. Si tenemos alguna posibilidad de acceder al crédito con organismos multilaterales directamente de la provincia lo vamos a evaluar y lo vamos a hacer para poder seguir haciendo otras obras.

-Están también los U$S 1.023 millones...

-Estamos analizando bien cómo llevar adelante las obras que queremos hacer con esos fondos. Pero apuntamos a aquellas que permitan recuperar esos fondos que se inviertan y que no se utilice el dinero para sólo un grupo de obras. Y también queremos que inviertan los privados, que corran riesgos y que acompañen al Estado con recursos y recuperar la inversión.

-¿Qué obras además de El Baqueano?

-Hidroeléctricas, hídricas también. Por ejemplo con impermeabilización de cauces se puede cobrar el agua a los beneficiarios y eso también genera repagos. Estamos estudiando la cláusula de uso de los U$S 1.023 millones y en base a eso lo que sirva para impulsar a los sectores productivos de nuestra provincia.

Tarifas y boletos

-¿Tienen lista la audiencia pública para aumentar el boleto de micros?

Estamos en eso. Probablemente la semana que viene terminemos de ultimarlo, pero será en marzo la audiencia pública.

-¿A cuánto se podría ir el boleto? En Córdoba está a $700...

-No lo sabemos. Hay que hacer un análisis integral y ver bien dónde estamos parados. El boleto técnico sin subsidios cuesta $1.800 manteniendo las gratuidades actuales; y sin esas gratuidades y si todos los pasajeros pagaran el boleto completo, sería de $950.

-¿Los privados les han pedido algo?

No. El problema que tenemos en transporte no es solo la quita de subsidios sino el aumento de los costos. Y aquí tendremos esfuerzos compartidos. Las empresas van a asumir parte de esos costos también, porque lamentablemente nosotros no podemos asumir el 100% del costo entre el usuario y el resto de los mendocinos a través del Estado. Por lo tanto, una parte lo absorberán las empresas y otra parte obviamente lo vamos a reconocer porque necesitamos que ese servicio se siga prestando.

-¿Cómo visualiza los próximos meses en Mendoza?

-Vienen meses muy difíciles. Lo ha dicho el Presidente y economistas, que lo peor está por venir en materia económica. Con esta crisis y con esta caída de ingresos en la población en general, que lleva a mayor cantidad de gente a la pobreza, siempre hemos intentado que los mendocinos tengan un buen acceso a los servicios básicos.

Vienen momentos de baja de poder adquisitivo de la población en general, pero sobre todo en los sectores que menos ingresos tienen, donde se genera mayor conflictividad social y eso va a ser un desafío enorme para nosotros porque tenemos que administrar esa situación en tiempos en donde tenemos pocas herramientas para intervenir en la economía. Debemos estar mucho más agudos en la prestación de los servicios.