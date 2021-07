Separaron de su partido a un diputado “saltarín” tras aliarse de forma individual a Cambia Mendoza

El diputado provincial Eduardo Martínez Guerra fue separado del Partido Intransigente (PI), espacio por el cual milita desde los ‘80, luego de haber sellado su paso al bloque de la Legislatura del frente Cambia Mendoza. La decisión se tomó hoy por parte de la Mesa Directiva Nacional del partido, que el miércoles firmó su alianza con el Frente de Todos, y vio la jugada del legislador como una “traición”.

La noticia fue sorpresiva en términos políticos, porque se llevó a cabo el jueves, justo un día después del cierre de los frentes electorales. “El Diputado @edumartinezgue1 hoy firmó la Declaración de Principios del @FrenteCambiaMza y de esta manera se suma al @interbloque en la Legislatura Provincial. Objetivos comunes para que Mendoza siga adelante @rodysuarez”, sostuvo el presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar, quien adjuntó una foto de la firma de Martínez Guerra en el comité radical junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el titular del Interbloque de Cambia Mendoza, Jorge López.

Ante este acción, tomó cartas en el asunto el propio Partido Intransigente, que decidió separar del cargo de secretario de Organización de la Mesa Directiva Nacional a Martínez Guerra. “Estamos convencidos que los Principios del Frente Cambia Mendoza son absolutamente opuestos a los principios partidarios y a la política de alianzas decidida por nuestra Convención Nacional”, marcaron en un comunicado dado a conocer hoy por el presidente del PI, Daniel Galdeano.

Entre los justificativos de la separación, señalaron que se tomó en “cumplimiento” de la Carta Orgánica Nacional, en la que encomienda a la Mesa Directiva “velar para que no se desvirtúen los principios y el programa del partido”.

También destacaron que esta decisión “se tomó en forma no excluyente de las acciones disciplinarias que resolvió el Distrito Mendoza o, en el futuro, resuelva la Convención Nacional”.

En diálogo con Los Andes, Martínez Guerra había dejado en claro que se trataba de una decisión personal y que eso no influirá al partido político, que tiene a Galdeano como senador y que ahora ingresaron al Frente de Todos. “Yo soy afiliado del PI pero no formo parte de las autoridades partidarias. Yo milito desde el año 1982, empecé en Franja Morada y después me fui al PI en el 1984 y nunca me fui. Si el partido me retira la afiliación, me iré. No voy a renunciar a la afiliación”, expresó el viernes.

Además señaló que su alianza en Cambia Mendoza se dio “porque hay problemas urgentes que resolver en la provincia y como legislador vengo trabajando desde el 2018 en distintos proyectos que tienen que ver con el cambio de la matriz productiva de la provincia y con el problema concreto de la conectividad y los temas tecnológicos. Eso es lo que me ha acercado al gobierno provincial y a apoyar a la gestión en estas elecciones”, determinó.

Martínez Guerra ingresó a la Cámara Baja en 2018, integrando la lista del PI que tuvo la gran performance de José Luis Ramón, quien consiguió a través de ese partido llegar al Congreso Nacional. En esas listas también estuvieron en los cargos para legisladores provinciales el propio Galdeano y hasta el pastor Héctor Bonarrico, hoy también en Cambia Mendoza con su partido Masfe.

Tras la ruptura con Protectora, Martínez Guerra formó un monobloque del PI en la Cámara Baja, mientras que en el Senado hizo lo propio Daniel Galdeano, presidente de esa fuerza política. Pero desde ahora Cambia Mendoza tendrá a un aliado más en la Cámara de Diputados.