Sorpresivo salto de un diputado opositor al frente Cambia Mendoza

El último miércoles venció el plazo para la inscripción de alianzas electorales, pero recién el sábado 24 de julio es la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos. En ese contexto se siguen sucediendo movimientos entre los partidos políticos mendocinos. El último de ellos fue la incorporación al interbloque legislativo de Cambia Mendoza de un diputado del Partido Intransigente (PI), espacio que forma parte del Frente de Todos.

Se trata del diputado provincial Eduardo Martínez Guerra, presidente del monobloque del PI en la Cámara Baja, quien ahora formará parte de las filas del oficialismo.

El pase de último momento lo confirmó el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar. “El Diputado @edumartinezgue1 hoy firmó la Declaración de Principios del @FrenteCambiaMza y de esta manera se suma al @interbloque en la Legislatura Provincial. Objetivos comunes para que Mendoza siga adelante @rodysuarez”, publicó este mediodía en su cuenta de Twitter.

Adjuntó una imagen donde aparecen en el Comité Provincial de la UCR, García Zalazar y Martínez Guerra junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el titular del Interbloque de Cambia Mendoza, Jorge López.

La flamante incorporación del oficialismo ingresó en 2018 a la Cámara de Diputados, tras ser electo en los comicios del 2017 integrando la lista del PI que llevaba como candidato al Congreso a José Luis Ramón.

Tras la ruptura con Protectora, Martínez Guerra formó un monobloque del PI en la Cámara Baja, mientras que en el Senado hizo lo propio Daniel Galdeano, presidente de esa fuerza política.

Este traspaso legislativo llama la atención ya que el último miércoles el PI ratificó su alianza con el Partido Justicialista (PJ) y su incorporación al Frente de Todos. De hecho, Galdeano fue uno de los dirigentes que participó de la “foto de familia” de la coalición, encabezada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

En diálogo con Los Andes, Martínez Guerra manifestó que se trata de una decisión personal y que no implica una adhesión de un sector del PI al oficialismo.

“Yo soy afiliado del PI pero no formo parte de las autoridades partidarias. Yo milito desde el año 1982, empecé en Franja Morada y después me fui al PI en el 1984 y nunca me fui. Si el partido me retira la afiliación, me iré. No voy a renunciar a la afiliación”, sostuvo.

Respecto de las razones de esta determinación, el legislador señaló que “la decisión la tomé porque creo que hay problemas urgentes que resolver en la provincia y como legislador vengo trabajando desde el 2018 en distintos proyectos que tienen que ver con el cambio de la matriz productiva de la provincia y con el problema concreto de la conectividad y los temas tecnológicos. Eso es lo que me ha acercado al gobierno provincial y a apoyar a la gestión en estas elecciones”.

En tanto, remarcó: “Creo que lo que hay que hacer es tratar de manejarse más con aquellas políticas de Estado y no tanto meterme en el tema político partidario, esa es la visión que tengo yo”.