Se estira la negociación de Lobos en su juicio por enriquecimiento ilícito

La Justicia decidió postergar algunos días el comienzo del juicio a Luis Lobos, exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén por el peronismo, que será juzgado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta durante su paso tanto como empleado de la comuna como también cuando la conducía.

Según informaron fuentes judiciales, este lunes no arrancará el juicio, tal como se tenía previsto, y se corrió algunos días hasta el jueves. La medida fue propuesta entre las partes (tanto la fiscalía como la defensa) y fue aceptada por el Tribunal Penal Colegiado 2, compuesto por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Nancy Lecek.

En tanto, el fundamento que motivó la breve postergación del comienzo de la audiencia unificada (por ambos casos) es que siguen las negociaciones por el posible acuerdo de un juicio abreviado, aunque no solamente para Lobos, como se ha hablado en los últimos días, sino que también podría incluir a ex pareja, Claudia Sgró, que también está acusada por enriquecimiento ilícito.

De esta manera, se especula que tanto Lobos como Sgró podrían acceder al juicio abreviado. El resto de los imputados, por administración fraudulenta, son el ex secretario de obras públicas Federico Sampieri y el empresario Héctor Núñez.

Recordemos que según se informó en la edición del 13 de diciembre, la fiscal que ha realizado la investigación, Susana Muscianisi solicitó una ampliación al informe sobre los bienes patrimoniales a valores de mercado.

El último informe dio como resultado $180 millones en bienes adquiridos, pero podría cambiar en función de mejoras o deterioros de los bienes.

Es importante marcarque ambos llegan a esta etapa de negociaciones previas al juicio con una condena en su contra por administración fraudulenta en mayo del 2019; Lobos a 4 años y medio de prisión, mientras que Sgró a 3 años y 4 meses (ambos con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos). No obstante, el Tribunal Penal Colegiado Número 2 resolvió recién el 22 de abril de este 2022 desestimar los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria; por lo que fueron trasladados a prisión.

LAS CAUSAS POR LAS QUE ESTÁ IMPUTADO LOBOS

Por un lado, ha sido imputado (en esta causa junto a Sgró) por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que también enfrenta la acusación de administración fraudulenta por sobreprecios en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA.

En la imputación por fraude a la administración pública, también están imputados el ex secretario de obras públicas Federico Sampieri y el empresario Héctor Núñez.

El expediente de enriquecimiento ilícito ha sido considerado la “madre de las causas” contra el ex intendente de Guaymallén. Lobos y Sgró arriesgan penas de 2 a 6 años de prisión, según se determina en el artículo 268 (2), que establece que “será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.

A Lobos se lo acusa de haberse enriquecido a costa de su trabajo como empleado municipal, vínculo que comenzó en 2000, aunque sobre todo la investigación se centra en los años que, tras ser concejal, pasó a convertirse en intendente (2013 a 2015).

Según la acusación de la fiscal Susana Muscianisi, Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015. En tanto, Sgró incrementó su patrimonio en el ejercicio de la función pública del año 2000 al 2013 en $1.188.837 “sin justificar dicho incremento”, manifestó la fiscal en el escrito.

Entre los bienes de Claudia Sgró se encuentra el siguiente detalle: 50% de una Pickup Amarok por un valor de $3.349.330; 50% de un Peugoet 208: $2.759.871 y el 50% de un cuatriciclo marca Can-Am por $2.129.722 entre los rodados. Está también el 100% de un departamento por $4.109.669 y cinco lotes, de los cuales hay cuatro ubicados en el complejo Sol Andino por un total de $3.323.634 y el restante, situado en el barrio privado Nautilus, valuado en $1.310.150. Esta suma arroja $16.982.381.

Mientras que en el caso de Luis Lobos, se detalla el 50% restante de los rodados mencionados anteriormente, además de dos inmuebles. El 100% de un terreno, por $1.075.617 y el mismo porcentaje de una construcción por $147.500.700 le dan a Lobos, bienes por $156.320.242.

Por otro lado, se manifestó en el expediente que Lobos no pudo justificar que realmente adquirió supuestamente U$S 200.000 en Canadá, y que no fueron declarados cuando ingresó a la Argentina en 1992, tras haber trabajado en una empresa de limpieza. Con parte de ese dinero, aseguró Lobos que había podido adquirir dichos bienes.