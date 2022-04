El ex intendente Lobos y su ex esposa quedaron presos por delitos de corrupción

El Tribunal Penal Colegiado Número 2 resolvió esta tarde desestimar los pedidos de mantención de libertad y de prisión domiciliaria que habían solicitado el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su ex esposa y ex funcionaria del municipio Claudia Sgró.

En consecuencia, ordenó la inmediata detención de ambos, quien escucharon la definición en la sala 15 del Polo Judicial de la provincia.

De esta manera, quedó en firme la sentencia de 2019 por hechos de corrupción en la gestión, por los cuales habían sido condenados por este tribunal a cumplir penas de prisión: 4 años y medio para Lobos y 3 años y cuatro meses para Sgró.

Noticia en desarrollo.