Ramiro Marra hizo una polémica recomendación sobre educación sexual y después se retractó

El sábado, durante una entrevista con Radio Con Vos, Ramiro Marra, una de las figuras de Libertad Avanza, al ser consultado por la Educación Sexual Integral (ESI) dijo: “Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo: ‘miren pornografía’”, pero horas después salió a decir que fue un “error”.

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza indicó durante la entrevista:“No estoy en contra de la información sexual. Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo: ‘miren pornografía’” y añadió “Si un chico tiene un telefóno, una computadora, se informa sobre eso y es como yo aprendí de educación sexual”.

Sin embargo, pocas horas después utilizó sus redes y reconoció que fue un “error”, “no pienso de esa manera”. En su cuenta de Twitter escribió: “Esto es lo que pienso: la educación sexual debe existir en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma. El problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás”.

“Los docentes deben ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que nadie puede tocarlos. Los docentes no deben travestir niños en clase, los docentes no deben decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes no deben bajo ningún punto de vista inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos”, cerró.

Ramiro Marra se retractó en Twitter. Foto: captura.

Además, esta mañana, en una entrevista con Radio Rivadavia, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires volvió a aclarar: “Me expresé mal. El recorte quedó de una manera. Si uno ve la entrevista completa entiende que el sentido era otro, pero uno entiende que los medios de comunicación tienen que generar titulares”.

“En cuanto a mi error, se hizo noticia algo que no es mi forma de pensar; quise decir que aceptemos la realidad, no fomentar la pornografía”, insistió el dirigente libertario que acompaña a Javier Milei.

