“Día del Preservativo”: por qué se conmemora cada 13 de febrero y cómo conseguirlos gratis

Con tan solo 24 horas de diferencia del Día de los Enamorados, este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial del Preservativo, un anticonceptivo que, además, es uno de los principales métodos de barrera para evitar contagios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Desde 2012, la AHF (AIDS Healthcare Foundation, en inglés, también conocida como Fundación para el Cuidado del Sida en Argentina) instaló que cada 13 de febrero se celebre el día del preservativo para concientizar a la sociedad sobre la importancia de su utilización en todo tipo de las relaciones sexuales.

Según una encuesta que realizó la filial en el país de AHF entre 2020 y 2021, de una muestra de 6.814 adolescentes, solo un 17% utiliza siempre este método anticonceptivo durante las relaciones sexuales. El resto indicó que lo utiliza “algunas veces” o “nunca”.

En este sentido, el Director Científico para Latinoamérica y Caribe en AHF, Miguel Pedrola, detalló a Télam que “el 98% por ciento de las nuevas infecciones de VIH en Argentina son por no uso de preservativo durante las relaciones sexuales; este es un porcentaje promedio que incluye a todas las edades y géneros”.

La Ley Nacional 25.673 establece la distribución gratuita de preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental para su colocación. Foto: Web.

Pero, como resalta Pedrola, esto no es un fenómeno que se observa únicamente en los adolescentes: “Aunque los más jóvenes siguen siendo los que más se infectan con VIH y otras ITS, el no uso de preservativo se observa en todas las edades; por ejemplo, seguimos viendo personas con 50 años o más que se infectan”.

Si bien existen diferentes mitos e ideas equivocadas sobre el uso del preservativo durante el coito -como que limita el placer, que incomoda o aprieta, o que “puede hacer perder la rigidez que se había recuperado con el uso del sildenafil (Viagra)”, según resaltó Pedrola-, lo cierto es que el profiláctico es el único método anticonceptivo que además ayuda a prevenir el contagio de ITS.

De acuerdo con la médica ginecóloga María Sol Barrientos, integrante del programa de Adolescencias del Hospital de Clínicas de la UBA, el uso de preservativo “previene todas las Infecciones de Transmisión Sexual y es el único método anticonceptivo que cumple esta función”.

Cómo y dónde conseguir preservativos gratis en Argentina

En Argentina, el desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos -y su efectividad- sumado a la creciente crisis económica que ha provocado aumentos en diferentes productos y servicios, ha llevado a una gran parte de la sociedad a preferir prescindir de la compra de preservativos.

Los más jóvenes siguen siendo los que más se infectan con VIH y otras ITS. Foto: Gentileza.

Sin embargo, la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable establece la distribución gratuita de preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental para su colocación.

En este marco, existen dos formas de conseguir preservativos gratis en el país: