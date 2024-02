Preguntó por qué nunca se había casado su “tía soltera” y descubrió una triste historia de amor

La trágica historia de la “tía soltera” que nunca se casó debido al sacrificio por su madre ha conmovido a miles de personas en las redes sociales. La usuaria CioLerma, en una emotiva publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, compartió el relato de la conversación que tuvo con su abuelo sobre la vida de su familiar.

Según la descripción de CioLerma, su “tía soltera” era una mujer extraordinaria, dotada de una inteligencia excepcional y una belleza deslumbrante. “Hablando con mi abuelo (era su prima hermana) le dije que me extrañaba que en aquella época no tuviera novio y no se casara. La respuesta me dejó a cuadros.” comenzó su hilo en X.

-¿Quién te ha dicho que no tuvo novio?

-¿Lo tuvo?

- Y tanto! Un buen chico, muy bien parecido. Pidió su mano cuando lo trasladaron a Mallorca. Su intención era casarse e irse a vivir los dos allí.

-¿Y...?

- La madre de tu tía no la dejó casarse. Si se iba a Mallorca ella — Ció Lerma ❤️‍🩹#NoMateisLaSanidad (@CioLerma) February 7, 2024

- Y, ¿ni así la madre cedió?

- No, era todo lo contrario a la hija. La madre era muy rígida y mi prima un dulce.

-¿Nunca más tuvo novio?

-Nunca y pretendientes no le faltaron, pero siempre estuvo enamorada de aquel chico.



¡Qué pena más grande! La recuerdo en un montón de bodas — Ció Lerma ❤️‍🩹#NoMateisLaSanidad (@CioLerma) February 7, 2024

La verdad detrás de su soltería era desgarradora. Resulta que la “tía soltera” había estado profundamente enamorada en su juventud. “ Un buen chico, muy bien parecido. Pidió su mano cuando lo trasladaron a Mallorca. Su intención era casarse e irse a vivir los dos allí. -¿Y...? - La madre de tu tía no la dejó casarse. Si se iba a Mallorca ella” le dijo su abuelo.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. La madre de la mujer, al enfrentarse a la perspectiva de quedarse sola si su hija se casaba y se mudaba, se negó rotundamente a permitir que su única hija abandonara el hogar. Este desgarrador dilema entre el amor por su madre y el amor por su pareja llevó a la “tía soltera” a tomar una decisión imposible. “Estuvo muy enferma, mal de amores, ya sabes. Perdió mucho peso. Creíamos que se moría.” aseguró

“-¿Nunca más tuvo novio? -Nunca y pretendientes no le faltaron, pero siempre estuvo enamorada de aquel chico.” continúa el relato. Luego recordó que su tía era muy feliz en los casamientos y se alegraba por la felicidad de otros.

Para finalizar concuyó “Así es como le fastidias la vida a una hija. Espero que en algún momento haya podido reencontrarse con su chico dónde sea.”

La historia, compartida a través de las redes sociales, ha resonado profundamente entre los usuarios, quienes han reflexionado sobre el sacrificio, el amor y las difíciles decisiones que a veces se presentan en la vida. La narración de CioLerma ha puesto de manifiesto una realidad cruda y conmovedora de las relaciones humanas y los vínculos familiares del pasado.

