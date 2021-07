Internet explota contra un tiktoker que les miente con su esterilidad a sus parejas para tener sexo sin protección

TikTok es la nueva red social por excelencia. Una persona puede volverse viral en minutos y convertirse en una figura reconocida por millones solo con subir videos o hacer alguna gracia en especial. Pero de la misma manera que llegan a la cima, pueden caer con solo un error por las redes. Y este fue el caso de Naim Darrechi, un joven español que tiene el título del tiktoker con mayor cantidad de seguidores de su país. El número asciende los 27 millones. Sin embargo, unas recientes declaraciones en una entrevista en vivo, lo han dejado como la vergüenza de internet.

Ocurre que el mallorquín decidió que una entrevista vista por millones de personas en el mundo era el momento indicado para revelar la mentira que le ha hecho a todas sus parejas, que además demuestra una terrible falta de responsabilidad. Tal ha sido la repercusión que han tenido sus declaraciones que la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”.

Darrechi estaba en una entrevista con el youtuber originario de Guinea Ecuatorial, Mostopapi y comenzó explicando que “le cuesta mucho” no usar preservativos cuando tiene relaciones sexuales. La pregunta obvia fue sobre la opinión de sus parejas a lo que el joven dijo: “Les digo: ‘Tu tranquila, que soy estéril, me he operado para no tener hijos’”.

“No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años’”, confesó.

No fue explícita su afirmación, pero el joven se delató, dejando en claro que es un engaño a las personas con las que intima, relaciones sexuales sin completo consentimiento. Su respuesta se volvió viral en solo minutos por toda la internet.

Las consecuencias en internet

El llamado “rey ibérico del TikTok” continuaba como si sus declaraciones no fueran un problema. Afirmó que “nunca ha pasado nada”. “Estoy empezando a pensar que tengo un problema”, agregó luego, refiriéndose a su posible esterilidad. “Cuando me llegue el hijo, bendito sea. Pero yo creo que no llega”, terminó diciendo.

Pero los usuarios de las redes no le dieron tregua y comenzaron los cuestionamientos, sobre todo referidos a las consecuencias legales y salubres, ya que muchos se referían a las enfermedades de transmisión sexual.

“¿Sin avisar? ¿Y las enfermedades de transmisión sexual? En muchos países es un muy grave delito”, escribió un usuario de Twitter. “Literalmente acaba de admitir en una entrevista entre risas que no usa condón con las tías con las que se acuesta sin su consentimiento y las engaña diciendo que es estéril, arriesgándolas a un embarazo (entre otras cosas) porque no le da la gana de usar cordón”, señaló otra.

Finalmente, quien alzó la voz fue la misma Titular del Ministerio de la Igualdad del Gobierno de España: “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión”, escribió Irene Montero. “Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, concluyó adelantando las sanciones legales.