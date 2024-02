San Valentín: ¿por qué se celebra un 14 de febrero?

El 14 de febrero es el Día de San Valentín o popularmente conocido como el Día de los Enamorados. En esta fecha tan especial para las parejas, hay que remontarse a tiempos lejanos para entender el por qué se festeja en este día del mes de febrero.

La historia indica que el día de San Valentín es una jornada en la que millones de parejas de todo el mundo se regalan flores y se escriben frases jurándose amor eterno. Sin embargo, su origen no está muy claro.

Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma, en la celebración de las lupercales, también llamadas lupercalia. Estas se celebraban ante diem XV Kalendas Martias, lo que equivalía al 15 de febrero.

Sin embargo, hay otra teoría que remonta el origen de San Valentín a una fiesta romana llamada Juno Februata, en la cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión.

En tanto, en la Roma del siglo III había un sacerdote llamado Valentín que desafió al emperador Claudio II el Gótico, quien promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército.

Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Fue asesinado un 14 de febrero y fue por ello que se instauró ese día como el de San Valentín.

Desayunos y promo en bares

El día de los enamorados también es una fecha que se explota mucho desde el punto de vista comercial ya que novias o novios deciden hacerle un regalo a su pareja o porque no, disfrutar ambos de alguna salida romántica.

En el caso de Mendoza, Carla es una joven que en pandemia inició su emprendimiento de venta de desayunos especializados y para esta fecha tan especial, hizo un menú para los enamorados y le fue muy bien.

“He tenido muchas consultas y completé los pedidos que me propuse hacer, generalmente para esta fecha me hacen el pedido unos días antes de la fecha y no con tanta anticipación”, comentó Carla quien ofreció una opción que costaba 17 mil pesos, incluyendo bandeja y taza.

Por otro lado, otra opción para este 14 de febrero es ir con tu pareja a comer o tomar algo. Para esta fecha especial, el bar El Rinconcito ha decidido ofrecer una promoción en su local de calle Arístides Villanueva de Ciudad, de dos cervezas más dos hamburguesas en 10 mil pesos. Además, en el lugar hay una “ruleta” para que jueguen las parejas y puedan ganarse consumiciones.

Además de estas opciones, también están los tradicionales peluches, flores o bombones que se suelen regalar para este día de los enamorados.

