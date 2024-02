Ni San Valentín salvó a los “telos” mendocinos: cayó al 50% la cantidad de turnos y estos son los motivos

La crisis no discrimina y, cuando la plata no abunda -y, más bien, escasea-, los malabares para llegar a fin de mes son por demás variados. Todo vale, como suele decirse. Desde hace ya varios meses que los hoteles alojamientos (también llamados albergues transitorios o “telos”, en el lunfardo) atraviesan momentos difíciles y en los que la caída de la actividad y de la clientela es cada vez más evidente.

No obstante, este miércoles -14 de febrero, Día de San Valentín-, Cupido parece haber hecho lo suyo, un intento de milagro (o mini milagro). Y, aunque no con la misma intensidad, pasión y efervescencia de años anteriores, hubo un repunte en los turnos de estos alojamientos. Claro que, según coinciden sus responsables, lejos están de los números de 14 de febreros pasados en los que, prácticamente, no tenían disponibilidad y todos los turnos estaban otorgados desde bien temprano a la tarde.

Ni San Valentín mejoró el panorama en los “telos” mendocinos: cayeron 50% los turnos en el Día de los Enamorados. Foto: Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa).

“En ‘La Luna’ estuvo lejísimos de lo que fue el año pasado, por ejemplo. Vendimos 50% menos”, destacaron desde el tradicional hotel alojamiento ubicado en el carril Mathus Hoyos, de Guaymallén.

Más allá de la crisis y de la situación macroeconómica, este “telo” cuenta con otra particularidad: toda la cuadra en la que se encuentra el ingreso al mismo (primera cuadra de Mathus Hoyos) se encuentra en obras de refacción, por lo que es un obstáculo que se suma a las dificultades económicas. Y es que los autos no pueden circular por el lugar.

“De la caída en las ventas, calculamos que 30% tiene que ver con las obras que tienen la calle cerrada, y el resto es por la crisis. Así y todo, ayer (por el miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados) el movimiento se puede comparar con el de los sábados, que es el doble de un día de semana. Pero, así y todo, estuvimos 50% por debajo del San Valentín del año pasado”, resaltaron desde el telo guaymallino.

En la misma sintonía, el presidente de la Cámara Mendocina de Hoteles Alojamiento de Mendoza y dueño del motel “Top Secret”, Eduardo Moyano, se detuvo en lo complicada de la situación desde hace ya varios meses. Incluso, indicó que nada volvió a ser lo mismo después del brote de la pandemia de Covid-19.

“Este 14 de febrero hubo un poco más de movimiento, pero mínimo. Y no alcanza para suplir el mal momento del sector. Ni hablar de que, por ejemplo, el lunes y martes feriado no vino nadie”, resaltó Moyano.

En ese sentido, se mostró un tanto pesimista ante la posibilidad de que el panorama vire a alentador en el corto plazo.

“Poder revertir esta situación va a tomar su tiempo. Y esto no se resuelve de un día para el otro. Porque el daño es grande, el problema es grande y la situación es delicada para poder normalizarla”, se explayó.

AMAR EN TIEMPOS DE CRISIS

Ni las promociones ni los sorteos en las redes sociales (que abundaron en los últimos días y con la excusa de San Valentín) ni el deseo de un momento de intimidad y fuego pasional que permita escapar de la rutina por unos minutos. Nada parece ser tan fuerte ni tener tanto peso como la crisis y el difícil día a día de los mendocinos.

Y es algo que se ha observado en los distintos hoteles alojamientos de Mendoza. De hecho, aunque mínimamente, el 14 de febrero fue un leve respiro, una mínima bocanada de aire puro en medio de una situación complicada, no alcanza para dar vuelta la tortilla.

“Otros años, San Valentín ha sido realmente una locura, gente que entra y sale todo el tiempo. Ahora ese movimiento ha sido la mitad, o menos tal vez. Podría decirse que se ha comparado con el de un sábado. O sea, ha estado bien -comparando con otros días-, pero sigue estando lejísimos de los números a los que estamos acostumbrados”, destacaron desde “La Luna”.

Dependiendo del establecimiento, las tarifas de cada turno (el más breve es por 45 minutos de habitación) parten desde los 3.000 pesos. Este es el caso de “La Luna”, por ejemplo. En la mayoría de los “telos”, en tanto, el turno parte desde los 5.000 pesos y puede llegar hasta los 10.000 pesos (o más). En la tarifa incide la categoría de la habitación y la duración del turno.

“San Valentín no ha sido tan bueno como otros años. Y la situación no cambia de un día para el otro, porque la situación no va ni para atrás ni para adelante, y eso es algo que se ve en la calle. Y, si bien se trabajó para el Día de los Enamorados, no va a repuntar lo que no se trabaja en otros días”, reafirma a su turno Moyano, desde su lugar como presidente de la cámara, pero también como propietario de uno de estos establecimientos.

“Podemos apuntar a promos o descuentos, pero la realidad es que nadie sabe qué va a pasar el mes que viene con la inflación y la situación”, concluyó con dejos de pesimismo.

