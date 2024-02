Danna Paola le dedicó fotos muy subidas de tono a su novio por San Valentín y sus fans estallaron

Pasó un nuevo Día de San Valentín y no faltaron las múltiples parejas llenando restaurantes, parques y plazas en todo el mundo con el fin de conmemorar y celebrar el amor que existe entre ellos. Entre los famosos, Danna Paola no pasó desapercibida.

La actriz y cantante mexicana de 28 años apareció en redes sociales de una manera inesperada: subiendo fotos que la tienen muy enamorada, romántica y hasta sensual al lado de su novio Alex Hoyer.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Como era de esperarse la caja de comentarios de la publicación se llenó de comentarios al respecto de que desean tener, en algún momento de la vida, una relación así de “bonita”.

Si bien las fotos fueron de momentos de su relación que va rumbo a los tres años, la primera, es la que llamó la atención, dado que la actriz del elenco original de Élite posa en topless con su novio detrás tapando sus senos.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Danna Paola encendió las redes con sus fotos por San Valentín.

Los comentarios que criticaron las postales fueron muy pocos, ya que, si se habla de amor, todo es más bello. Otra de las respeustas que recibió el posteo de Danna Paola fueron: “Justo en la soltería”, “Así sí me dan ganas de terminar mi soltería, pero nada me asegura que encuentra mi pareja ideal” o “Ay, mi Danna, que felicidad me da verte toda enamorada”.

La respuesta de Alex Hoyar, a su novia Danna Paola

Después de que Danna Paola compartiera el compilado de fotografías con una dedicación a Alex Hoyer, el joven recibió sus halagos y le contestó a su pareja. “si nosotros nos emocionamos, imagínense él”, y es válido creer que la reacción del artista estadounidense de 26 años fue de asombro y felicidad: “My forever Valentine 🌹Te amo más de lo que te puedas imaginar”, le dedicó.