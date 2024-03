La cantante Olivia Rodrigo repartió preservativos y anticonceptivos durante un recital

La cantante y actriz estadounidense Olivia Rodrigo entregó anticonceptivos durante un recital, en un gesto que demostró el cumplimiento de su palabra luego de declarar en febrero pasado que incluiría puestos de salud reproductiva en sus presentaciones.

La acción tuvo lugar este martes en el Enterprise Center, en St. Louis, Missouri. Allí la artista de 21 años fue la mentora de la colocación de puestos de salud reproductiva en los que se entregaron preservativos, anticonceptivos de emergencia e información para llevar a cabo abortos.

Olivia Rodrigo, con manchas de sangre, interpretando 'Vampire'. Foto: El País

La elección del lugar para llevar a cabo su promesa no fue azarosa ya que en Missouri el aborto está prohibido desde 1825. Además la legislación local es muy restrictiva sobre esta materia, ya que la interrupción del embarazo no se permite bajo ningún concepto, no importa si se trata de violación o incesto.

La militancia de Olivia Rodrigo por el aborto

Olivia Rodrigo es una ferviente militante por el aborto y su rostro y nombre han estado vinculados a campañas por la despenalización y la aplicación del mismo bajo condiciones seguras.

En 2022, cuando la Corte Suprema estadounidense anuló la protección federal del derecho al aborto, la cantante fue una de las figuras públicas que se pronunció con mayor dureza respecto a la restricción al acceso al aborto.

A las pocas horas del fallo, la joven se pronunció durante una presentación en el Festival de Glastonbury, en el que compartió micrófono con Lily Allen, quien también se dijo “desconsolada”.

“Estoy devastada y aterrorizada, muchas mujeres y tantas niñas van a morir por esto, quería dedicar esta siguiente canción a los cinco miembros de la Corte Suprema que nos han demostrado que, al final del día, realmente les importa un carajo la libertad, esta canción está dirigida a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. ¡Los odiamos!”, expresó.