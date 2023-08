Video: una maestra se volvió viral por enseñar educación sexual con una ingeniosa y original canción

En los últimos días, una maestra se ha convertido en sensación en las redes sociales gracias a su innovador método para enseñar Educación Sexual Integral (ESI) a sus alumnos de tercer grado. El video, compartido a través de su cuenta de TikTok bajo el usuario @eugebarker, cautivó a los usuarios y maravillado por su creatividad y efectividad.

En el video, la docente, llamada Eugenia, se encuentra al frente del aula, dirigiendo a sus entusiastas alumnos mientras entonan una canción que se convierte en una herramienta poderosa para transmitir un mensaje claro sobre cómo imponer límites sobre el propio cuerpo.

“Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer”, comienza la pegajosa melodía. A través de la canción, los niños aprenden sobre el respeto a su cuerpo y la importancia de establecer límites ante situaciones incómodas.

La letra continúa: “Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no. ¡Fuerte digo no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”. Los estudiantes se unen entusiastamente a cantar la canción, mostrando su comprensión y compromiso con el mensaje que transmite su maestra.

La canción también aborda situaciones en las que alguien intenta acercarse mediante regalos o amenazas, y los niños aprenden a protegerse y denunciar cualquier comportamiento inapropiado. “Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar” culmina la canción.

El video de Eugenia rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando más de 2.6 millones de reproducciones y casi 300 mil ‘me gusta’. Además, recibió más de 3 mil comentarios, en su mayoría elogiando el enfoque innovador y sensible de la maestra en la enseñanza de la Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de ESI hablamos de más seños como ella. ¡Una genia!”, comentó una usuaria. “No paro de llorar, qué divina manera de llegar a los niños con estas cosas tan importantes”, agregó otra. “Me hizo emocionar”, expresó una internauta.

