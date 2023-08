Fueron a un conocido restaurante, esperaron más de dos horas y terminaron indignados por el precio de la milanesa

Un joven desató controversia en las redes sociales al compartir el monto total que gastó junto a ocho amigos en una cena en una parrilla del barrio porteño de Liniers. El video, publicado en su cuenta de TikTok @lamusiquradj, mostró la cuenta de la cena que alcanzó los “$73.570, más la propina”.

En el breve video, el joven destacó que todo estuvo “muy rico” y que “valió la pena”, pero no pudo evitar hacer una broma sobre el elevado costo de la cena, al comentar que con ese dinero: “Nos comprábamos un Duna con esto”

La cuenta incluyó una variedad de platos, entre ellos milanesas con papas fritas, provoleta, omelette de jamón, costillita de cerdo, mollejas y varios postres, como flan mixto, helado, panqueque y frutillas con crema.

La publicación rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 470 mil reproducciones y más de 5 mil ‘me gusta’. Sin embargo, algunos seguidores del joven expresaron su sorpresa por el elevado costo de la cena, mientras que otros defendieron el gasto al considerar que para nueve personas con postres y bebidas incluidas, el precio era razonable.

Además, algunos usuarios señalaron que el servicio del local dejó que desear, ya que tuvieron que esperar durante dos horas para ingresar y que no se brindó ninguna atención a los clientes que esperaban afuera.

Gastaron más de 70 mil pesos en la cena. Foto: captura.

La publicación también generó debate sobre la relación calidad-precio de la parrilla, con algunos usuarios sugiriendo que existen otros lugares donde se puede comer mejor y a precios más accesibles.

“De lo único que me quejo es del frío. Esperando afuera para comer una hora y media... No ponen nada para los que esperamos”, “Me parece que lo de El ferroviario termina siendo una idea sobrevalorada. No se justifica, hace algunos años la gracia era que “comías mucho”, “Son $8.300 por persona, dejando el 10% de propina. Es un regalo para la calidad y atención que tiene el Ferroviario”, “9 con postre, provoleta molleja, don Pedro, bebidas y servicios de mesas, está muy bien el precio”, fueron algunos de los comentarios.

Seguí leyendo: