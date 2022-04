Quién es el legislador que superó la grieta en Mendoza y fue homenajeado por el oficialismo y la oposición

La sesión de ayer en el Senado, en el que se realizó la jura de los nuevos 19 legisladores de la Cámara Alta, estuvo plagada de emociones, sobre todo por alejamiento del senador Juan Carlos Jaliff, quien presidirá su última sesión como senador el próximo martes, pero que fue homenajeado por todo el recinto, teniendo en cuenta que el vicegobernador, Mario Abed, no estará ese día ya que deberá estar al frente de la provincia por el viaje de Rodolfo Suárez a Israel.

La jornada se inició con la jura de los flamantes 19 nuevos senadores, quienes asumirán el 1 de mayo y cumplirán mandato hasta el 30 de abril del 2026. Entre los que dejan sus bancas está Juan Carlos Jaliff (UCR) quien durante la sesión fue reconocido y valorado por sus pares del oficialismo y la oposición.

El senador Juan Carlos Jaliff Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

De esta manera quien primero se refirió con respeto y agradecimiento fue el Senador del Frente de Todos, Lucas Ilardo quien dio la bienvenida a todos los nuevos integrantes del cuerpo y elogió a Natacha Eisenchlas, quien fue designada presidenta provisional, en reemplazo de Jaliff. Sin embargo sobre este último legislador tuvo expresiones muy cálidas al decir que la legisladora “va a tener el honor y la responsabilidad de cumplir un rol de un senador al que queremos mucho y le tenemos mucho respeto que es Juan Carlos Jaliff y que es con quien tuvimos muchísimo diálogo y a quien particularmente quiero mucho”.

Luego fue el turno de la propia Eisenchlas de referirse a la designación en el cargo que hasta ahora ocupó el Senador saliente: “No podía dejar pasar esta oportunidad, quiero decir que en este momento siento emociones de gratitud, responsabilidad y compromiso”, destacó, y agradeció al Gobernador, como así también al Vicegobernador.

No obstante, sobre Jaliff consideró que “es una altísima y enorme responsabilidad trabajar en el mismo lugar que trabajará hasta el 1 de mayo el senador Juan Carlos Jaliff. Desde que empecé a militar ya lo conocía, porque siempre tuvo la capacidad para ocupar lugares de grandes responsabilidades públicas. Es una vara muy alta y ojalá nunca se me compare con él, si espero con la mayor humildad intentar al menos seguir con su legado y dejar tan alto a la Legislatura y la Democracia mendocina y argentina, aspiro a eso. Me comprometo a tratar de no firmar leyes que adhieran a leyes nacionales y tampoco que tengan una invitación para adherir, porque como dice el senador Jaliff, las leyes provinciales rigen para toda la provincia, Juan Carlos eternamente agradecida”.

Por último y ya sobre el cierre de la sesión el Vicegobernador Mario Abed hizo un pedido muy especial al legislador homenajeado: “Este día está lleno de emociones, me tomo una atribución me encantaría que termine esta sesión el doctor Juan Carlos Jaliff lo invito a la banca”.

Jaliff terminó la sesión con un breve mensaje: “No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión”.