Política en Off: el Federer de la política, el hermano incendiario y los que “pasean” en comisiones

El Federer de la política

Mendoza tendrá dos elecciones internas en estas primarias. Por un lado la del frente de Izquierda y de los Trabajadores, y por otro lado dentro del frente Cambia Mendoza. En varias oportunidades ha surgido la pregunta dentro del espacio oficialista sobre la competencia que podría haber entre todo el aparato oficialista del radicalismo y el PRO, que tienen más chances para ganar los comicios, frente al espacio más de productores, empresarios y otros dirigentes de Cambia Ya.

Ante la pregunta de la interna a uno de las principales figuras, como lo es Rodolfo Vargas Arizu, que enfrentará en su categoría de senador nacional al ex gobernador Alfredo Cornejo, dijo que tiene siempre “espíritu competitivo” y que le gusta “medirse contra los mejores”.

Según Vargas Arizu, el diputado nacional radical “es el Federer de la política”, y que “sólo dos personas hacen política en este país: él y Cristina Fernández”. ¿Punto para quién?

Fabián, el hermano incendiario

Fabián Miranda, hermano de Rubén, viene disparando munición gruesa contra la actual conducción. Los dardos apuntan a C.C. que tranquilamente puede interpretarse como Carlos Ciurca, uno de los armadores del Frente de Todos-PJ.

No es el único, porque G.A. es otro de los fustigados y todo indica que se trata de Guillermo Amstutz, quien ostenta un cargo en Vialidad Nacional al que llegó de la mano de Anabel Fernández Sagasti. “No es casual que tantas compañeras y compañeros, hayan emigrado, integrando listas de distintos partidos políticos que no conforman el frente TODOS. Es con TODOS? O solamente con ustedes?” dice con ironía el Miranda menor.

Hay otro mensaje más duro y referido al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, quien está cercado por el kirchnerismo de provincia de Buenos Aires: “Volvieron peores, muchachos, no paran de romper el peronismo. Al igual que en Mendoza”. Y con estos posteos no hace otra cosa que ratificar las diferencias entre Miranda y Ciurca que vienen de vieja data. Mientras el ex Vicegobernador en la gestión de Francisco Pérez está en la mesa chica de discusiones peronistas, Miranda debió volver a la actividad privada porque no entró a la Legislatura en las elecciones del 2019 luego de terminar su mandato como diputado nacional.

Por eso retomó su trabajo como corredor inmobiliario pero no fue sencillo según le contó a Los Andes en agosto del año pasado porque a las pocas semanas de abrir la oficina tuvo que cerrarla por la pandemia. “La política es una pasión y ejercer un cargo es una vocación. Ahora soy el director de una asociación de estudios nacionales en la que participan muchos dirigentes del PJ. Organizamos charlas y conferencias por Zoom. Sigo trabajando de cerca en la política, analizando la realidad con mucha responsabilidad”, dijo el ex intendente de Las Heras durante dos períodos.

El polémico defensor de Gareca

El ex secretario de Cultura Diego Gareca fue condenado a pagar parte de los 26 millones de pesos que la Justicia Civil fijó como condena por el incendio del ECA en 2017. Sin embargo, el actual director de la Municipalidad de Godoy Cruz anunció que apelará el fallo.

En realidad, el anuncio no lo hizo él. En su nombre, habló un ex funcionario que sí se tuvo que ir de su cargo por denuncias en su contra. Se trata del ex subsecretario de Trabajo de la gestión de Alfredo Cornejo, Alejandro Jofré, quien en 2018 fue denunciado por abusos a empleadas de ese organismo y dejó el cargo. Jofré defenderá ante la Justicia a Gareca, quien ha corrido con mejor suerte que la suya, en materia de cargos públicos.

Salida veloz de Ana

La conferencia de prensa de la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes del jueves pasado convocó a la prensa. Más allá de la importancia por conocer los detalles de la campaña de vacunación en Mendoza, había otro hecho sobre el que había especial interés en consultarle a Nadal: las medidas de fuerza convocadas por Ampros, el gremio de salud que tuvieron lugar ese mismo jueves por la mañana.

El reclamo del sindicato liderado por María Isabel del Pópolo tiene que ver con el acuerdo salarial y la reunión de revisión. No aceptaron lo ofertado por el Gobierno, hubo decreto de Suárez y la tensión está muy lejos de bajar. Hay movilizaciones y llamados a parar la actividad, salvo urgencias.

Quienes conocen más de cerca a la ministra, cuentan muy por lo bajo que todo lo que sucede en el área de salud la preocupa. Y lo que menos quiere, es justamente como la funcionaria que valora al personal de salud, pero que después debe soportar banderazos en la explanada de la Casa de Gobierno, a un par de pisos de su despacho.

Así fue como Nadal dio la introducción a la conferencia de prensa, dio algunos detalles con respecto pero se paró antes de la ronda de preguntas que terminaron respondiendo Mariana Álvarez, subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, e Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Provincia. A más de uno le quedó la duda sobre las razones de su salida del salón ubicado en el cuarto piso de la Casa de Gobierno: ¿tenía cosas qué hacer o quiso evitar el momento incómodo en que le pregunten por el conflicto de salud?

Mechi, de paseo bajos los árboles

El último martes se vivió una agitada tarde en la Legislatura de Mendoza con motivo de la visita de la ministra de Salud, Ana María Nadal, para dar explicaciones sobre la demora en la carga de los datos de muertes por Covid-19 en Mendoza. La funcionaria se hizo presente por segunda vez en el año ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para responder las inquietudes de los legisladores acerca de la pandemia.

Más allá de los cortocircuitos y chicanas entre oposición y oficialismo que se vivieron durante la audiencia, una de las perlitas del encuentro la dieron dos legisladoras que no estuvieron presentes físicamente en el edificio del Paseo Sarmiento y al parecer se vieron afectadas por el horario poco habitual de sesión en la Legislatura. A la reunión asistieron los integrantes de la Comisión Bicameral y también se convocó a los presidentes de bloques de las distintas fuerzas políticas con representación legislativa. Varios se dieron cita en la sala junto a la ministra y las autoridades legislativas y otros siguieron las instancias vía Zoom.

Quienes acompañaron vía remota la audiencia participaban desde sus despachos o domicilios, salvo por un par de casos que llamaron la atención durante la videoconferencia. Una fue la senadora provincial Andrea Blandini, hasta hace poco integrante del Frente de Todos y ahora precandidata a renovar su banca por el Partido Verde, quien se conectó a la sesión desde el interior de un automóvil, según se pudo ver durante unos segundos en las imágenes de la transmisión.

Posteriormente, otra que dio la nota fue la diputada provincia Mercedes “Mechi” Llano, integrante del Partido Demócrata (PD) y precandidata a senadora nacional por el frente Vamos Mendocinos. La legisladora estuvo conectada durante varios minutos desde su celular y siguiendo la sesión mientras caminaba por la vía pública, según se reflejaba a través de su cámara donde aparecían imágenes del un cielo azul, ramas de árboles y el tendido eléctrico.

Horas después, Llano publicó en sus redes sociales que esa misma tarde había ido a presentar una denuncia ante la Oficina de Ética Pública por el incumplimiento de la Ley de Ética Pública en la adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento del Parque San Martín y el Cerro Gloria. Si bien la intención de interiorizarse acerca de las explicaciones de la Ministra de Salud existió, ¿seguirla desde un celular es la mejor forma de hacerlo?