PASO: Mendoza elige candidatos a Presidente entre una amplia oferta

Hoy 1.492.379 mendocinos están habilitados para ir participar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos a cargos nacionales. Ese padrón se divide en y en nuestra provincia habrá 4.357 mesas habilitadas, distribuidas en 646 escuelas. A nivel nacional, son 35.394.425 los empadronados.

La gran pregunta que circula en los comandos electorales y entre analistas políticos (y que será determinante del resultado final y en la legitimidad de los que sean electos) es cuántos de los que pueden ir a las urnas terminarán yendo a ejercer su derecho. A la luz de los resultados provinciales que se vienen dando, el nivel de ausentismo resulta llamativamente elevado.

El clima social no parece ser el mejor para ir a votar. Desaliento, decepción e incluso bronca, son parte del coctel que alimenta el abstencionismo y también a las opciones más estridentes. Incluso habría que seguir atentamente el efecto de los últimos crímenes violentos en Provincia de Buenos Aires, que podrían alimentar más la bronca social.

En esta elección no habrá boleta única, como si sucedió en la PASO de cargos provinciales de junio pasado. El votante volverá al tradicional cuarto oscuro y a las conocidas listas sábanas.

El casi millón y medio de mendocinos empadronados podrán dirimir las internas de los precandidatos presidenciales. Además, seleccionar a los candidatos a diputados nacionales que competirán en la general por alguna de las cinco bancas mendocinas que se renuevan este año. Además también se elegirán representantes al intrascendente parlamento del Mercosur.

Precandidatos a presidente paso 2023

En el comicio hay tres focos de atención. El primero es la interna peronista-kirchnerista del frente Unión por la Patria, en el que compiten el ministro de Economía Sergia Massa, secundado por el jefe de gabinete de ministros Agustín Rossi como vice, contra el dirigente piquetero Juan Grabois, acompañado por Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Abal Medina y la ex ministra K Nilda Garré. (N de la R: el padre de la precandidata a vice de Grabois, fue hermano del dirigente montonero Fernando Abal Medina, muerto en una redada policial en la localidad bonaerense de William Morris el 7 de setiembre de 1970. El papá de Paula tenía vínculos con la organización armada, pero su principal actividad fue política: fue nombrado secretario general del Partido Justicialista en junio de 1972 y secretario del Operativo Retorno de Juan Domingo Perón. Se alejó de Montoneros por su apoyo a la fórmula que encabezaba el viejo líder, secundada por su esposa María Estela Martínez de Perón).

El segundo foco es la competencia entre los dos precandidatos de Juntos por el Cambio. Por un lado está el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el radical gobernador de Jujuy Gerardo Morales como vice; en frente está Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri), secundada por el radical mendocino ex diputado nacional Luis Petri.

El último foco está puesto sobre La Libertad Avanza, lista encabezada por el economista Javier Milei, secundado por la diputada nacional Victoria Villarruel como vice. En este espacio no habrá competencia: teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido su figura en las consideraciones populares, el interés es cuántos votos saca y qué tan bien posicionado queda para la general de octubre.

Entrando en el terreno de las especulaciones, hay quienes afirman que Milei tiene chances de ser el ganador en Mendoza, justamente por el nivel de desencanto que genera el fracaso de la “casta” para resolver los problemas.

La otra interna de las PASO es la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, entre la fórmula del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman - Nicolás del Caño y la fórmula conformada por Gabriel Solano (del Partido Obrero) y Vilma Ripoll (del Movimiento Socialista de Trabajares).

A nivel nacional hay 27 fórmulas presidenciales, entre las que están incluidas las ya consignadas. Entre las caras conocidas podemos incluir en el listado al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti (con el ex ministro Florencio Randazzo como vice en el frente Hacemos por Nuestro País) o a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner (Frente Principios y Valores).

Sin embargo, en Mendoza hay 11 espacios que podrían no tener presencia en el cuarto oscuro. Se trata de espacios “chicos”, que no entregaron boletas testigos a la Justicia Federal electoral de Mendoza para su sellado.

Las boletas testigos sirven para que las autoridades de mesa puedan convalidar la autenticidad de las que traen los fiscales y las que se encuentran en el cuarto oscuro para el ejercicio del voto, por eso son selladas con antelación por la Secretaría Electoral. Cada mesa debe contar con dos ejemplares, los diferentes espacios debían entregar 8.714 boletas para cubrir las 4.357 mesas.

Los candidatos locales

A pesar de que hay en juego cinco de las diez bancas de Mendoza en la Cámara de Diputados de la Nación (se renueva la mitad de los 257 escaños), sólo consignaremos los tres primeros lugares que están en posición “entrable”, dependiendo del resultado. Hay que recordar que esos cinco lugares se distribuyen por sistema D’Hondt, proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los competidores.

En el espacio peronista-kirchnerista, Unión por la Patria, la lista para llegar a la Cámara Baja nacional está encabezada por el intendente de Tunuyán Martín Aveiro, secundado por María Amalia Granata, asesora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y funcionaria del Programa Proviar del INV, y Pablo Portuso, quien actualmente es director de Impsa (representante del Gobierno nacional en esa empresa) y supo ser director de Recursos Naturales y de Energía en la gestión de Francisco Pérez.

La única coalición que tiene interna es el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT). La lista Unir y fortalecer la Izquierda lleva a Laura Espeche, ex dirigente del SUTE (durante la conducción de Sebastián Henríquez), Esteban Rodríguez y Ana Victoria Maya. La otra lista, Unidad de luchadores y la izquierda, propone al dirigente del espacio piquetero Polo Obrero Martín Rodríguez, la histórica dirigente del MST Marcia Marianetti y a Gerardo Bustamante.

Entre los partidos o frentes que no tienen competencia está el tándem Juntos por el Cambio-Cambia Mendoza. En las dos boletas presidenciales de JpC (la de Rodríguez Larreta y la Bullrich, ambos del Pro) aparecerá adosada la misma lista de unidad de precandidatos mendocinos, encabezada por tres radicales: Lisandro Nieri, actual diputado nacional y ex ministro de Hacienda de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez; lo secundan Patricia Giménez, ex diputada nacional y precandidata a vicegobernadora de Luis Petri en la última PASO provincial; y el actual ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.

Los principales representantes de Milei en Mendoza vienen del Partido Demócrata: La Libertad Avanza propone a Mercedes Llano, actual diputada provincial (entró por Cambia Mendoza en 2019) e hija del histórico dirigente ganso Gabriel Llano, y Facundo Correa Llano, ex yerno del reconocido Carlos Balter y ex asesor en la Legislatura provincial; completa el trinomio la joven libertaria Lourdes Arrieta.

Si efectivamente Milei hace una buena elección en la provincia, la “magia” de la lista sábana arrastraría a los candidatos demócratas a alguna de las cinco bancas mendocinas que se renuevan. La última vez que el PD tuvo presencia en la Cámara Baja nacional fue con el ahora líder de la Unión Mendocina Omar de Marchi, quien llegó a un escaño en 2005 y renovó en 2009. Desde 2013, cuando el lujanino terminó su mandato, el PD no logró llegar a esa posición.

En el lote de los espacios considerados “chicos” con cierto renombre, está Libres del Sur que postula a Walter Adrián Bonada, Paola Giménez y Matías Robledo. En Mendoza, esta agrupación forma parte del armado de Cambia Mendoza, pero a nivel nacional juegan en soledad tras la precandidatura presidencial de la fórmula Jesús Escobar-Marianella Lezama Hid.

Compromiso Federal se alió a la propuesta del precandidato a presidente Schiaretti. La lista Hacemos Unidos por Mendoza lleva a Raúl Mercau (ex ministro de Economía de Celso Jaque), María Andrea Ferreyra y Gustavo Agüero.

En la competencia se anota Izquierda Anticapitalista del Movimiento al Socialismo (MAS), que postula como precandidatos a diputados nacionales a Lis Leila López, Nahuel Daniel Diaz Ruiz y Beatriz Ceferina Mariano.

Breve historia de las PASO

El 2 de diciembre de 2009, el Congreso nacional sancionaba la ley 26.571, que introducía las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Era un proyecto del kirchnerismo elaborado a la luz de la derrota electoral que habían sufrido los candidatos del Gobierno nacional en junio de ese año, con el objetivo de ordenar la interna del peronismo y evitar las fugas.

El sistema debutó en 2011 para seleccionar cargos nacionales, pero no hubo competencia interna en ninguno de los frentes. En 2013, en Mendoza hubo PASO para elegir candidatos a diputados nacionales en tres fuerzas: en la UCR, Julio Cobos le ganó la interna a Fernando Armagnague; en el PD-Pro Luis Rosales le ganó a Carlos Aguinaga y a Eduardo Difonso; y en el Frente Amplio Progresista, compulsa en la que se impuso Alberto Montbrun a Gustavo Gutiérrez.

En 2015 el Frente para la Victoria fue con fórmula única: Daniel Scioli-Carlos Zannini. La gran PASO fue la que definió el presidente de Cambiemos, en la que Mauricio Macri se alzó con la victoria ante Elisa Carrió y el mendocino Ernesto Sanz.

Ese año hubo primaria en Unidos por una Nueva Argentina, en la que se impuso la fórmula compuesta por Sergio Massa y el actual gobernador de Salta Gustavo Sáenz, que le ganó a la fórmula José Manuel de la Sota-Claudia Rucci.

También hubo primaria en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores; la fórmula ganadora fue Nicolás del Caño-Myriam Bregman (hoy compiten los mismo nombres en distinto orden), que se impuso a la dupla Jorge Altamira-Juan Carlos Giordano.

A nivel provincial hubo otras disputas ordenadas por PASO, pero es parte de otra historia.