Acusan a una jueza de La Rioja de pedir una coima de $ 8 millones: quiso renunciar pero le harán un jury

Un escándalo judicial sacudió a la provincia de La Rioja. La jueza Norma Abate de Mazzucchelli fue acusada de pedir una coima de 8 millones de pesos por una sucesión. Esta mañana, la magistrada renunció como integrante de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de esa provincia, pero se rechazó.

Además, la suspendieron en el cargo y ahora se deberá someter a un jury de enjuiciamiento. Todo comenzó con un informe de Telenoche Investiga con el testimonio de la denunciante.

La mujer presentó un video en el que se puede ver a la jueza le pide dinero para apurar un expediente. Tras el escándalo, el Gobernador Ricardo Quintela repudió el accionar de la jueza en sus redes sociales.

“Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación”, escribió en Twitter.

La investigación

La víctima, identificada como Manuela Saavedra, habló con Telenoche Investiga y contó que trabaja en una librería de La Rioja, en la capital de esa provincia. La mujer explicó que recibió una herencia de su tío, Norberto Arias.

“Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso. Hacía bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos, los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión. Y siempre había un motivo por el cual no se me entregaban esos fondos”, contó la mujer que es la administradora de esa sucesión.

Ante la falta de novedades, la mujer se acercó al juzgado y tuvo una reunión con la jueza Abata de Mazzuchelli. “Me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, recordó.

En la misma conversación la magistrada le contó que ganaba muy poco dinero. “Le agradecí y le dije que no le iba a quitar más tiempo, que me retiraba. Me dijo: ‘No te olvides de mí’. Llamativamente fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, que podíamos empezar con los oficios, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así. Me mandó a buscar porque ya estaban los escritos para que realicemos los oficios”, siguió.

Toda esta situación le resultó sospechosa a la mujer y en el segundo encuentro con la jueza le hizo una “cámara oculta”. En esa segunda entrevista, la jueza le dijo que tenía que “regular unos honorarios”, los suyos.

“En un momento de la conversación toma una libreta y anota un número ocho. Dije: ‘¿8 millones? No le puedo pagar eso’. Y tachó el ocho y escribió un cinco. Le dije: ‘Usted sabe que estoy con muchísimas deudas’”, relató.

“Mirá, Manuela, ¿quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? No fueron los abogados. Si vos no querés o no podés, no lo hagas, no se hace por obligación, se hace por reconocimiento. Si vos no podés, no lo hagas; nadie te va a poner un revólver en el pecho”, dijo.

Ante esto, la mujer presentó una denuncia penal en la fiscalía de turno, a cargo de Luis González Aguirre y tras el informe televisivo estalló el escándalo.