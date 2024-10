La madre de Juanita, la niña que murió al regresar de su viaje de egresados, apuntó a las maestras

La madre de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, la niña de 13 años que murió de influenza B al regresar de su viaje de egresados en Villa Carlos Paz, denunció falta de atención por parte de las maestras.

Claudia Díaz dijo que las autoridades escolares le avisaron los síntomas que tenía su hija en el regreso del viaje, pero cuando les pidió que frenen en un hospital le dijeron que no “porque estaban en Virasoro y la atención médica de ahí era caótica”.

“Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, recordó la mujer en dialogo con TN.

“Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos. La otra maestra que los acompañó, Karen, ni siquiera tenía experiencia”, agregó.

“Le sacaron el teléfono a mi hija durante la madrugada, no le dejaban comunicarse. Ella estaba mal, pero no pudo avisarme hasta mucho después”, dijo la mujer claramente emocionada.

“Si me hubieran llamado antes, yo misma hubiera pedido que la llevaran a un hospital inmediatamente. Nunca debieron haberla dejado viajar así”, lamentó la mujer.

Suspendieron las clases para proteger a las maestras

El Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) decidió suspender las clases presenciales “para proteger la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa”.

En las últimas horas las autoridades enviaron por mail un comunicado a todos los padres para advertir que este martes 15 de octubre iba a haber clases presenciales por “la violencia generada por las publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales y las amenazas recibidas”.

“Con el fin de resguardar la seguridad y el estado emocional de nuestros alumnos, docentes y directivos, nos encontramos trabajando en propiciar la atención y contención adecuada de alumnos y profesores”, comienza el comunicado, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, anunciaron que con el Equipo de Conducción “tener un día de clases en modalidad virtual para proteger la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa debido al nivel de violencia generada por las publicaciones en los medios de comunicación y redes sociales, y las amenazas recibidas”.

“Consideramos que Juanita se merece una despedida en paz, tal como ella era, y la oportunidad de investigar y aclarar adecuadamente todo lo sucedido”, agregaron.

Por último, destacaron: “Agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles. Juntos, honremos la memoria de Juanita y cuidemos de nuestra comunidad”.