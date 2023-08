Se vota de nuevo con la antigua boleta sábana y los sobres

Este domingo los mendocinos volverán a las urnas, pero será de manera distinta a lo hecho en lo que va de 2023. Es que habrá un cambio sustancial en las elecciones PASO nacionales, con respecto a los comicios municipales y provinciales pasados, porque se vuelve a votar con el sistema tradicional de boleta sábana.

La Boleta Única de Papel tiene solamente alcance provincial y al tratarse de una elección para dirimir candidaturas a cargos nacionales no tiene vigencia. Entonces el elector al llegar a su escuela para votar, volverá a encontrarse con el sobre, la boleta partidaria y el cuarto oscuro.

Esto implica que todas las agrupaciones políticas tendrán su propia papeleta por separado y no se verá toda la oferta electoral reunida en una sola, como sucedió anteriormente. Serán hasta cuatro las categorías que se podrán elegir en nuestra provincia entre las 8 y 18 de hoy: candidatos a presidente y vice, parlamentarios del Mercosur distrito nacional, diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur distrito regional.

Si bien son 27 las listas presidenciales que se presentaron para estas elecciones en total, solo 16 fueron las que oficializaron sus boletas testigo ante la Secretaría Electoral de Mendoza, por lo que serán las únicas que se verán en el cuarto oscuro. Se trata de un procedimiento clave para que cada autoridad de mesa cuente con una copia sellada para evitar votos falsos y las 11 que faltaron no lo realizaron, por lo cual no podrán participar, aseguraron a Los Andes desde la Justicia Electoral.

Entre las que sí oficializaron, se encuentran las 10 que presentan precandidatos a diputados nacionales: Unión por la Patria (2), Juntos por el Cambio (2), La Libertad Avanza, Hacemos por nuestro país, Frente de Izquierda (2), Movimiento al Socialismo y Libres del Sur. Es decir que sus boletas tendrán cuatro cuerpos, el máximo de categorías.

En cambio, Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (dos listas), Política Obrera, Frente Patriota Federal y Principios y Valores, contarán solo con dos cuerpos: fórmula presidencial y precandidatos al Parlasur distrito nacional.

Fueron 11 las listas presidenciales que no entregaron sus boletas testigos en Mendoza: 4 de Principios y Valores (encabezadas por Eliodoro Martínez, Jorge Olivier, Carina Bartolini y Paula Arias); 3 del Frente Liber.Ar (Julio Bárbaro, Nazareno Etchepare y Ramiro Vasena); 3 de Proyecto Joven (Mempo Giardinelli, Martín Ayerbe y Reina Ibáñez) y una de la Unión del Centro Democrático (Ucede) que lleva a Andrés Passamonti como precandidato. A estas se suma una lista solitaria de precandidatos a Parlasur Distrito Nacional, que forma parte de la alianza Proyecto Joven: Nueva Democracia, que encabeza Alicia Marchionda.

Son 1.492.379 los ciudadanos que podrán votar este domingo en Mendoza y habrá 4.357 mesas habilitadas para sufragar, distribuidas en 646 escuelas de toda la provincia.

LOS CAMBIOS QUÉ IMPLICA

El retorno al cuarto oscuro significa que las autoridades de mesa y los fiscales van a estar ubicados fuera del aula, a la cual ingresarán los votantes en soledad o acompañados, si se requiere asistencia por discapacidad o dificultad física (ver abajo).

El elector recibirá por parte de la autoridad de mesa el sobre donde deberá guardar su voto dentro del cuarto oscuro, para luego depositarlo en la urna una vez que salga. Por lo que no se podrá ubicar sin esa cobertura, como ocurre con la Boleta Única de Papel, a la cual simplemente había que doblarla por el dorso para votar.

Dentro del cuarto oscuro, el elector se encontrará con las boletas ordenadas según el número de lista en forma creciente y en sentido horario. Cabe señalar que podrá hacer uso del “corte de boleta” para combinar candidaturas de distintas agrupaciones, pero deberá respetar la línea divisoria y tener en cuenta que se puede elegir hasta un voto por cada una de las secciones.

Orden de las boletas en el cuarto oscuro

Con la boleta sábana también se habilitan prácticas antiguas como llevar la papeleta desde la casa, siempre y cuando sea una real del partido político que se desea elegir. Además ganan preponderancia los fiscales de mesa con la reposición en el cuarto oscuro y el control en el escrutinio. Vale decir, que de la misma forma, vuelve el famoso “boca de urna” con los conteos informales que se suelen realizar a espaldas de los presidentes de mesa y también aparece el riesgo del robo de boletas.

IMPRESIÓN MULTIPLICADA

El sistema tradicional también implica una distribución económica del Gobierno nacional a cada fuerza política que se presenta oficialmente para que impriman por su cuenta sus boletas. Se trata de fondos equivalentes a un padrón total para las PASO. Luego los partidos tienen la potestad de elegir dónde imprimir, como también de aumentar la cantidad, si desean hacerlo, a través de sus propios costos. Cabe destacar que la utilización de los fondos otorgados cuenta con un estricto control del Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 26.571, las agrupaciones que participen en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “reciben los recursos equivalentes para imprimir una boleta por elector y electora, por cada categoría de cargo”. Mientras que para las elecciones generales -y según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 26.215- los recursos corresponderán a “dos boletas y media por elector y electora”.

El Ministerio del Interior dispuso a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) en mayo pasado que el valor que se otorgaba para la impresión de las boletas fuera de 2,92 pesos por cada cuerpo (categoría): es decir que sí son cuatro, se trata de $11,68 en total. Vale mencionar que cada categoría debió presentar un tamaño de 12 por 19 centímetros.

Entonces teniendo en cuenta el precio de $11,68 por cada boleta, el dinero que recibieron las diez fuerzas políticas que presentan candidatos al Congreso en Mendoza fue de $17.430.986,72. Mientras que aquellas que no los tienen fue de $8.715.493,36.

Entonces, en Mendoza teniendo en cuenta que el número de ciudadanos habilitados para votar es de 1.492.379, habrá un mínimo de 23.874.064 boletas impresas de los 16 frentes y partidos que participan. Mientras que en junio, con el sistema de BUP se imprimieron solo 1.789.524, lo que representó un padrón más un 10%. Es decir que se multiplicó por 13 veces más la impresión de boletas.

DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES PASO 2023

Los mendocinos pueden ingresar al padrón electoral para verificar el establecimiento de votación, junto con los números de mesa y orden, y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscrito para votar. También en el ingreso de cada escuela habilitada estará pegado el padrón con las personas que votan allí. En algunos casos pueden verse modificaciones con respecto a las elecciones provinciales, por lo cual vale revisarlo.

Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los campos allí solicitados. Vale señalar que solo se puede votar en el establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, según el domicilio registrado en el DNI.

Recordemos que los votantes, particularmente quienes lo hacen por primera vez, deben tener realizada la actualización de su DNI correspondiente a los 14 años, ya que este trámite, además de actualizar su identidad, genera el alta en el Padrón Electoral.

QUIÉNES VOTAN

Es importante señalar que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos, de 18 a 70 años. El voto es optativo para el caso de las personas que, al día de la elección, tengan 16 y 17 años y más de 70.

Ahora bien, si el votante tiene 15 años y cumple 16 el mismo día de las elecciones generales (22 de octubre), puede votar en estas PASO nacionales, siempre y cuando haya efectuado la actualización de sus datos identificatorios luego de cumplir los 14 años y esté en el padrón electoral de su distrito.

DOCUMENTOS HABILITADOS PARA VOTAR

Se puede votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral (www.padron.gob.ar) o con una versión posterior del mismo. También está permitido el DNI tarjeta que tiene la leyenda: “No válido para votar”.

En el caso de que el ciudadano concurra a votar con un DNI anterior al que consta en el padrón, no podrá emitir su voto. Cabe destacar que el DNI en el celular no es válido para votar. Tampoco se podrá votar con una constancia del documento de identidad en trámite, ya que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

SANCIONES POR NO VOTAR

Los electores obligados a votar y que no concurrieron a hacerlo, deben justificar su ausencia ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito (art. 125 y ss. del CEN) dentro de los 60 días siguientes a la elección.

Si el elector que no emite el sufragio y no lo justifica dentro del plazo estipulado, pasa a integrar el Registro de Infractores (art. 18 del CEN) y deberá abonar una multa que va desde los $50 hasta los $500, dependiendo si es reincidente o no. Dicho registro puede consultarse en: https://infractores.padron.gob.ar

Además, no podrá ser designada para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años, a partir de la elección. Asimismo, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

En cambio, si la persona tiene entre 16 y 17 años, hizo la actualización obligatoria de sus datos identificatorios luego de cumplir sus 14 años y no va a votar, no formará parte del Registro Nacional de Infractores.

Es importante destacar que los ciudadanos que no pudieron votar en alguna elección nacional de ninguna manera están impedidos de emitir su sufragio en la siguiente.

EL VOTO ASISTIDO

Según informa la Cámara Nacional Electoral, toda persona con discapacidad o con una limitación física permanente o transitoria puede usar asistencia a la hora de votar. Es decir que puede entrar al cuarto oscuro con quién designe como acompañante.

Esa persona debe mostrar su documento de identidad y sus datos personales quedarán inscriptos en el padrón electoral. En tanto, cabe aclarar que no podrá asistir a otra persona en la misma elección.

Vale resaltar que la autoridad de mesa puede ayudar en todo lo que la persona con discapacidad necesite y hacer lo necesario para que se respete el secreto de su voto. Quiénes tengan discapacidad visual también ingresar al cuarto oscuro con un perro guía.