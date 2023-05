Parisi prometió “la revolución de las viviendas” para superar la cantidad de casas que hizo Bordón

La campaña electoral arranca oficialmente mañana y una de las listas del Frente Elegí, la que apoya la conducción partidaria, presentó los equipos de gobierno para el período 2023-2027 y de donde saldrá el equipo definitivo en caso de que ganen las elecciones en setiembre. Mientras se avecinan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), el precandidato a gobernador, Omar Parisi se refirió a “la revolución de las viviendas”.

El ambicioso plan que anunció el ex intendente de Luján de Cuyo, que estuvo acompañado por su compañero de fórmula Lucas Ilardo, se sostiene “en una demanda de 150 mil viviendas y que representan a 600 mil mendocinos”. Y la vara es alta porque “el gobernador que más casas hizo fue (José Octavio) Bordón, que hizo 16 mil y nosotros vamos a superar ese número”, indicó Parisi. “El plan es multidisciplinario, vamos a ser el que mas casas va a hacer en la historia de Mendoza, el que más regularizaciones dominales que es una deuda con 60 mil mendocinos y el gobierno que haga más lotes con servico. Es un plan ambicioso y realizable”, agregó.

“Lo que vamos a encontrar de este gobierno es que no hay un proyecto de vivienda, no hay un proyecto armado, va a arrancar con un proceso de generación de proyectos que estamos trabajando en ellos y en la medida que vayan pasando los años, vamos a ir aumentando la cantidad de casas”, sostuvo el ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la era de Francisco ‘Paco’ Pérez por lo que no dio precisiones sobre cuántas casas hará, al menos, el primer año de gestión.

Omar Parisi indicó que no será necesario aumentar la partida del IPV porque “hoy hay un superávit de alrededor de entre 80 y 100.000 millones de pesos que están en un plazo fijo en las arcas del Gobierno que no se utiliza. Hay posibilidades de conseguir dinero afuera a través del Fonavi, hay perspectiva, hay proyectos como Casa Propia o como Techo Digno que son programas nacionales que están disponibles si uno tiene los proyectos armados”.

Omar Parisi junto a los integrantes de los equipos que trabajarán las propuestas.

Con respecto a los prototipos de vivienda, el ex intendente de Luján dijo que “la vivienda de 55 m2 con dos habitaciones y baño no va más. Hay que aplicar la tecnología, hacer casas autosustentables, calefones solares. hay que trabajar sobre la demanda y no sobre la oferta. No todos necesitan lo mismo, porque no es lo mismo hacer casas para una pareja que para una familia de 5 hjjos”.

El ex titular del IPV analizó su gestión el frente del organismo provincial y remarcó que se fue con “8.500 casas entregadas, 7.500 del día que me fui en obras que iban desde el 2% de avance de obra hasta el 90% o casa que estaban a punto de entregarse y 5.000 viviendas que quedaron en proyectos con aprobaciones que se llama no objeción técnica, no objeción financiera que estaban en condiciones de de construirse”. Nota de la redacción: según datos oficiales publicados por Los Andes el 15 de enero pasado, la gestión Parisi en el IPV, durante la gobernación de Francisco Pérez, fue la que menos viviendas entregó, con 5.900 casas.

“A eso hay que sumarle lo que se hizo con Procrear, que si bien no fue directamente del IPV, nosotros colaboramos y ayudamos en la construcción y estuvimos presentes en el desarrollo de ese programa, hicimos 12.000 regularizaciones dominales, que vuelvo a repetir esa es una deuda inmensa de la burocracia de la provincia”, agregó el precandidato a mandatario provincial.

Y siguió con la críticas al IPV que lidera María Marta Ontanilla: “en el transcurso del tiempo, estos últimos siete ocho no han terminado todavía en 8 años de gobierno, no han terminado las casas que yo dejé para hacer. Las casas que entregó Cornejo fueron las que nosotros dejamos en obra y todavía están ejecutando algunas de las que dejamos proyectadas. El IPV no tuvo trabajo estos ocho años, no hizo proyectos, durmió la siesta igual que todo el gobierno”.

Los equipos del PJ

El Equipo de Gobierno del peronismo está compuesto por hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, profesionales con probada experiencia en la gestión del Estado. Se trabajó en las siguientes áreas para la futura gestión justicialista: Producción de alimentos, Salud, Educación, Convivencia, Justicia y Seguridad Ciudadana, Energía y desarrollo industrial, Cultura, Desarrollo, inclusión social y deporte, Hábitat y vivienda, Agua y ambiente, Trabajo, Hacienda y Finanzas, Logística, transporte e infraestructura, Ciencia, tecnología e innovación, Turismo y Juventud, Género y diversidad.

“No somos una aventura, venimos trabajando desde hace años para gobernar Mendoza y sacarla del letargo en que la sumergieron Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Omar De Marchi, quien fue su socio 8 años aunque ahora juegue a ser opositor”, destacó Ilardo.

Parisi, por su parte, hizo hincapié en la construcción de viviendas como eje central de su gestión. “Será fundamental no solo para combatir el déficit habitacional de la provincia, y la necesidad de 150.000 familias, y en aumento, sino también para reactivar la economía y generar empleo”, explicó.

Por este motivo, Parisi e Ilardo declararán la Emergencia Habitacional en Mendoza como primer proyecto de ley al asumir e iniciarán un ambicioso plan con el objetivo de construir más casas que nadie antes en la historia provincial. “Hay 600 mil personas que alquilan y piden soluciones urgentes. Nosotros sabemos cómo hacerlo”, coincidieron.

El objetivo principal es saldar la grave crisis habitacional que afecta a cientos de miles de mendocinos. Para ello, la dupla peronista propone avanzar en tres líneas de acción para movilizar a toda la sociedad detrás de este gran desafío:

-Construcción y ampliación de viviendas terminadas: impulsar la edificación de nuevas viviendas y la ampliación de las existentes, para garantizar que más mendocinos y mendocinas tengan un techo digno.

-Creación de loteos con servicios: fomentar la urbanización de terrenos con la provisión de servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y saneamiento, para que las familias puedan acceder a un espacio propio donde construir sus hogares.

-Regularización dominial: trabajar en la regularización de la situación de aquellos que, teniendo casa, no poseen su escritura, asegurando así la tranquilidad y la certeza jurídica para nuestras familias.