Manzur se bajó de su candidatura a vicegobernador de Tucumán tras el fallo adverso de la Corte

Después del reciente fallo desfavorable de la Corte, Juan Manzur anunció su retiro de la candidatura a vicegobernador. La declaración se produjo durante una conferencia de prensa convocada de manera sorpresiva este jueves por la noche. Este anuncio llega después de que el máximo tribunal rechazara los pedidos de Tucumán y San Juan para impugnar la suspensión de las elecciones a gobernador programadas para este domingo en ambas jurisdicciones.

Juan Manzur, quien previamente había renunciado a su cargo como Jefe de Gabinete nacional para enfocarse en las elecciones en Tucumán, iba a ser compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, el candidato a gobernador.

Sin embargo, la Corte decidió suspender dichos comicios al admitir las objeciones planteadas por la oposición sobre supuestas irregularidades en la inclusión de Manzur en la fórmula.

Manzur renuncia y pide restablecer las elecciones

El actual gobernador de la provincia, y ahora ex candidato a vicegobernador, expresó en varias ocasiones su sorpresa por la rapidez con la que la Corte rechazó el pedido de revocar la suspensión de las elecciones, afirmando que transcurrieron menos de 24 horas desde la presentación.

“Mi decisión también se basa en el hecho de que en menos de 24 horas, la Corte anuló la medida cautelar. Si el obstáculo era mi candidatura, al retirarme ya no hay impedimento para que la medida cautelar siga en vigor”, declaró Manzur.

“Es lo único que pedimos”, enfatizó.

No obstante, reconoció que las condiciones no son propicias para celebrar las elecciones este domingo.

En relación a su retiro, agregó: “Lo hago únicamente por el bien de los tucumanos y también por el bien de nuestro espacio político. El peronismo me ha asignado responsabilidades muy importantes, y estoy agradecido. Siempre he actuado de acuerdo a la ley. Sin embargo, existe una observación por parte de la Corte. No estamos de acuerdo, consideramos que es inoportuna, por decirlo de alguna manera”.

Y concluyó: “No estamos de acuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo y con el momento en que ha sucedido”.

Rechazó de la Corte a la candidatura de Mazur

La Corte Suprema emitió su fallo en la tarde de este jueves, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, rechazando un recurso presentado por la provincia de Tucumán. Dicho recurso buscaba reactivar las elecciones a gobernador y vicegobernador programadas para el próximo domingo, las cuales habían sido suspendidas el martes pasado por la máxima autoridad judicial.

La provincia de Tucumán presentó un recurso de reposición contra la resolución del Tribunal que había concedido la medida cautelar solicitada por la oposición local, deteniendo así los comicios convocados para este domingo. Los jueces respondieron rápidamente a esta solicitud.

A pesar del pedido, La Corte Suprema afirmó: “El recurso debe ser rechazado, ya que al otorgarse la medida cautelar impugnada, se realizó una evaluación rigurosa de los antecedentes del caso y, basándose en ellos y en los precedentes citados en la decisión impugnada, el Tribunal consideró que se cumplían los motivos que justificaban su procedencia”.

Además, añadió: “Los argumentos presentados por el Estado provincial no constituyen una crítica concreta y fundamentada de la resolución que se considera errónea y, por lo tanto, no alteran la decisión respecto a la apariencia de buen derecho invocado por la parte demandante y la existencia de un peligro en la demora, que este Tribunal consideró relevante para dictar la medida cautelar en cuestión”.

A tres días del vencimiento del plazo, el gobierno de Tucumán, a través del fiscal de Estado Federico Nazur, emitió hoy una respuesta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la suspensión de las elecciones del domingo. El departamento legal del gobierno provincial había defendió horas antes la candidatura de Juan Manzur, que era el punto de discordia, ya que el tribunal considera que podría contravenir la periodicidad en las funciones exigida por la forma republicana de gobierno establecida en la Constitución Nacional, que las provincias deben respetar.

De esta manera, el gobierno de Tucumán mantenía la candidatura de Manzur hasta que en conferencia de prensa anunció su retiro.

Rechazo también en San Juan

La resolución de la Corte, conocida el martes último, alcanzó también a la provincia de San Juan, por lo que en ese distrito se votará el próximo domingo sólo para las categorías de diputados provinciales, intendentes y concejales.

La Corte Suprema suspendió las elecciones que estaban previstas para el domingo en Tucumán y San Juan, al hacer lugar a sendos recursos presentados por fuerzas opositoras que objetaron las candidaturas de los gobernadores Manzur y Sergio Uñac por entender que no respetaban la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Los opositores cuestionaron la posibilidad, a su criterio, de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur -candidato a vicegobernador- integre por quinta vez el Ejecutivo provincial.