Julio Cobos se metió con un picante mensaje en el cruce que tuvieron Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado

Luego del cruce entre Martín Lousteau y Cristina Kirchner en el Senado, el legislador se refirió al tema y aseguró que no entiende “el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta”. Todo comenzó cuando Lousteau le dijo a la mandataria que deberían (los peronistas) aprender de economía, y ella le retrucó: “Me ensañaste vos con la 125″. Quien también se sumó al chicaneo en horas de la tarde fue Julio Cobos, autor del famoso “voto no positivo” con el que desempató la votación en la Cámara alta y se cayó la resolución que aumentaba el porcentaje de las retenciones al campo.

El diputado nacional por Mendoza de la UCR eligió Twitter para chicanear a su antigua jefa y escribió: “Entonces porque la defendían tanto”.

Cobos eligió Twitter para referirse-sin dar nombres-al cruce entre Lousteau y Cristina. Foto: Captura

Esa oración fue suficiente para entender que se estaba refiriendo a la medida 125, cuestionando la respuesta de Cristina a Lousteau.

Esta resolución, que había sido oficializada el 11 de marzo de 2008, fue fuertemente rechazada por el sector agropecuario, ya que planteaba un aumento de las retenciones. Por ejemplo, en la soja el monto escalaría del 35% al 44,1%, para llegar luego a un tope de 48,7%.

El ministro de Economía de ese momento era justamente Martín Lousteau, que finalmente renunció en abril de ese año por la fuerte tensión con el campo.

El 17 de julio de 2008, el mendocino Julio Cubos, que había llegado a la vicepresidencia de la mano de Cristina, tuvo que desempatar la votación en el Senado. Y su voto negativo lo enemistó irremediablemente con la presidenta, con quien no volvió a tener diálogo durante el mandato.

Toda esta situación es el escenario de las chicanas que se dieron hoy. Algunas voces oficialistas, como la de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aprovecharon el momento para compartir el video en Twitter y alimentar el infantil ida y vuelta.

La noche en que Pichetto presionó a Cobos

La sesión de la 125 fue histórica y a pesar de que su desenlace ocurrió de madrugada, tuvo al país en vilo.

Los números del oficialismo eran los justos, luego de la deserción de algunos senadores que decidieron no acompañar la incitativa por el rechazo que generaba en sus provincias, detalló La Nación.

Miguel Ángel Pichetto-hoy integrante de Juntos por el Cambio-conducía entonces el bloque de senadores del Frente para la Victoria. Hacia el final del debate, cuando el empate ya era inminente, se dirigió a Cobos directamente: “Sería increíble que un vicepresidente vote en contra de su propio gobierno salvo que lo quieran debilitar, herir de muerte o quieran empezar a aniquilarlo”, dijo, a las 3:20 de la madrugada.

Julio Cobos la noche del "no positivo". Foto: Gentileza Télam

“¿Qué pasó? Hace menos de 100 días teníamos un bloque mayoritario donde las manos sobraban... El año que viene hay elecciones. Si las ideas de los hombres y las mujeres del campo son tan buenas, el gobierno al que pertenezco va a tener un mal resultado en las urnas, es probable, es posible”, prosiguió.

Y agregó: “Usted tiene una gran responsabilidad institucional, histórica; espero que la ejerza con responsabilidad y prudencia de un hombre de Estado”.

Cuando Cobos quiso pasar a un cuarto intermedio, Pichetto lo cortó: “Como les dijo Jesús a sus discípulos: lo que haya que hacer, hagámoslo rápido”.

Se votó y hubo empate en 36 votos. “Sé que formo parte de este gobierno y que vengo de otro espacio político y esto me permite disentir en algunas cosas”, dijo Cobos y continuó con la frase que lo dejaría en la historia: “La historia me juzgará, no sé cómo. Pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto... Mi voto no es positivo... mi voto es en contra”.