Gabriela Cerruti trató de “machista y misógico” un artículo periodístico que contó las discusiones que tuvo con otros funcionarios en Brasil

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, criticó al periodismo durante una conferencia de prensa y repudió la publicación de “notas de prensa machistas y misóginas”, en alusión a un artículo que publicó diario Perfil en el que se mencionó diversos inconvenientes que la funcionaria tuvo en Brasil durante la última gira presidencial.

“Estamos en vísperas de un cierre de listas, y ustedes saben que estos son los momentos con más virulencia de la política, y de la relación entre la política y el periodismo”, sostuvo la portavoz en el inicio de la conferencia que dio hoy con medios de comunicación.

La nota que publicó el mencionado diario da cuenta de una serie de cortocircuitos que se produjeron en medio del último viaje que Alberto Fernández a Brasil, y en el que se reunió con Lula da Silva. El artículo sostiene que Cerruti tuvo fuertes cruces verbales con Victoria Tolosa Paz y con una trabajadora de Protocolo del gobierno argentino. Este último episodio se habría dado cuando el propio Lula da Silva sacó de la lista de invitados a una reunión de trabajo a Cerruti, situación que provocó que la portavoz ingresara al lugar a la fuerza.

En la nota del periodista de Perfil se da cuenta de que Cerruti y Tolosa Paz asistieron a un evento durante la estadía en el país vecino vestidas con un vestido del mismo color y, precisamente este detalle, fue contra el que cargó la portavoz en la conferencia que dio hoy en nuestro país.

“Han comenzado a aparecer una serie de notas de prensa absolutamente machistas y misóginas, agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político. Notas que, en la mayoría de los casos, como en el caso de Victoria Tolosa Paz o en mi caso, están hechas por periodistas de la década de los ‘90 que ejercen todavía, en el día de hoy, un periodismo que creíamos que ya no se ejercía más y que tiene que ver con la descalificación permanente y con la violencia misógina y machista contra las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que debatimos política”, sostuvo.

Sobre su vestimenta, agregó: “Por qué en una reunión de cuatro horas, muy importante entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, donde había 14 varones de traje negro, yo tengo que explicar por qué estaba yo de traje rojo y explicar que no estaba de traje rojo para seducir al presidente de Brasil, sino porque me encanta el rojo y como ustedes ven es un traje precioso”.

“Hemos dado una pelea muy larga durante todos estos años para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política, y su relación con el periodismo sigue estando llena de violencia machista”, remarcó.

“Queremos las mujeres que ejercemos la política volver a decir que queremos ejercerla en libertad, que no podemos ser tratadas de la manera en que sucede habitualmente dentro de los ámbitos políticos y en el periodismo. Que no estamos disputando en el poder a nadie, que no tengan miedo, que no estamos disputándoles el poder a los varones”, sostuvo Cerruti. Y agregó: “Las mujeres creemos que podemos ejercer el poder de una manera diferente”, concluyó.