Rossi: “Nuestros candidatos no solo tendrán que ganar elecciones; también tendrán que desarmar el Partido Judicial”

En su primer informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dejó un mensaje con fuerte impronta electoral, al alentar a los candidatos del Frente de Todos a “desarmar” lo que denominó el “Partido Judicial”.

“Hay un súper poder, o un poder paralelo, que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida democrática de los argentinos. Quienes sean nuestros candidatos o candidatas deberán comprender que no solamente tendrán que ganar elecciones, sino que también tendrán que desarmar este poder. Si no se desarma este poder, es imposible gobernar la Argentina”, lanzó.

Rossi se pronunció de esa manera mientras Cristina Kirchner, quien preside la sesión, seguía el discurso a sus espaldas, en el estrado principal del recinto. Antes de comenzar la sesión, ambos se reunieron en el despacho de la vicepresidenta, en el primer piso del Senado.

El jefe de Gabinete dedicó la mayor parte de su mensaje inicial a criticar al Poder Judicial. “Los miembros de la Corte son parte del Partido Judicial, que después de 2015 ha iniciado una campaña de persecución a los dirigentes que fuimos protagonistas del gobierno entre 2003 y 2015, y han concentrado esa persecución en el gobierno de Cristina Kirchner”, dijo.

En ese marco, sugirió que la reciente suspensión de las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan, que iban a celebrarse este domingo, fue un aviso de la “proscripción” a la que, según afirmó, someten a Cristina.

“El fallo en primera instancia contra Cristina en la causa Vialidad es proscriptivo, porque nadie nos puede asegurar a nosotros que lo que hicieron con las elecciones de Tucumán y San Juan no lo hubiesen hecho en el caso potencial de que Cristina fuera candidata, y que suceda en Argentina lo mismo que sucedió con Lula en aquella elección que ganó Bolsonaro”, advirtió.

Rossi dedicó buena parte de su informe a criticar al "Partido Judicial" (Foto: Comunicación Senado)

También cuestionó que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “se metió en la gestión económica” en el discurso que brindó en el foro de negocios de la AmCham, donde criticó la emisión monetaria descontrolada. “No pueden administrar la obra social y quieren meterse en la gestión de la economía argentina”, ironizó Rossi.

En tanto, aseguró que “el Partido Judicial no funciona solo, tiene amigos, que son los dueños de los medios de comunicación”, y sobre ese punto denunció que “la foto de Lago Escondido muestra la connivencia entre medios y sectores del Partido Judicial”.

Informe

Al inicio de su exposición, Rossi ponderó dos indicadores económicos: la desocupación del último trimestre del año pasado, que fue del 6,3%, “muy por debajo de 2019″; y el “récord” en volumen de exportaciones registrado en 2022, con 88.000 millones de dólares.

También destacó la obra del gasoducto “Néstor Kirchner”, que “estará en funcionamiento a partir del 20 de junio, y eso va a aumentar el perfil exportador de combustibles y energía”. Mencionó, en ese sentido, que este viernes se realizará la última soldadura.

El funcionario además informó que YPF comenzará a exportar petróleo a Chile por primera vez en 16 años, y resaltó que la empresa tuvo el año pasado ganancias por 5.000 millones de dólares.

Por eso, reivindicó la decisión de la entonces presidenta Cristina Kirchner de nacionalizar YPF. “El desarrollo de Vaca Muerta no hubiese sido lo mismo si YPF hubiese seguido en manos extranjeras”, afirmó.