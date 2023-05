Martín Lousteau le contestó a Cristina Kirchner tras el cruce en el Senado: “No se hace cargo de nada”

Este jueves Martín Lousteau tuvo un fuerte cruce con Cristina Kirchner en el Senado. El legislador cuestionó en materia económica a la vicepresidenta y esta le retrucó: “Me enseñaste vos con la 125″. Durante la tarde, Lousteau se refirió a ese momento y aseguró que Cristina “no se hace cargo de nada”.

“Fue uno de los muchos cruces que tenemos con la vicepresidenta en el Senado. Permanentemente tenemos cruces, fuertes”, contó el funcionario radical en diálogo con LN+. Y continuó: “A mí lo que me asombra es el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta. No se hace cargo de las medidas que tomó cuando era Presidenta. Yo me equivoqué. Pensé en su momento que iba a poder moderar el daño que iban a hacer Moreno y ella, pero debería haber renunciado antes”.

“No se hace cargo de nada. No se hace cargo de nada de su pasado, de este Gobierno... de nada. La inflación es galopante, el déficit fiscal sigue, hay tasas estratosféricas para tomar deuda, sube la pobreza, mendigan dólares... no se hace cargo de De vido, de Lázaro Báez... de nada”, sentenció.

Con respecto a su salida del kirchnerismo, afirmó: “Me fui cuando me di cuenta de que no les iba a poder cambiar la cabeza”.

“Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias”, le dijo vicepresidenta a Lousteau luego de una intervención de él al inicio de la sesión del Senado. “Ustedes deberían haber aprendido de economía también”, respondió el legislador, a lo que Cristina retrucó: “Me enseñaste vos con la 125″.

Lousteau y el kirchnerismo

Martín Lousteau fue el ministro de Economía durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, hasta finales de abril del 2008. En ese momento renunció luego de un extenso y tenso conflicto con el campo, que hizo 21días de paro en protesta de la medida 125.

Esta resolución, que había sido oficializada el 11 de marzo de 2008, fue fuertemente rechazada por el sector agropecuario, ya que planteaba un aumento de las retenciones. Por ejemplo, en la soja el monto escalaría del 35% al 44,1%, para llegar luego a un tope de 48,7%.

Lousteau siempre aseguró que el responsable del conflicto fue el que en esa época era secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien pretendía elevar las retenciones al 65%, detalló La Nación.