Para Alfredo Cornejo, Milei “concentra el voto bronca y tiene un techo”

La avanzada libertaria pasó por Mendoza el fin de semana y Javier Milei convocó a una importante cantidad de gente en el parque O’Higgins de Ciudad. Sin embargo, en el radicalismo aseguran que concentra el voto bronca y no le dan demasiada trascendencia a su estrategia.

Uno de ellos fue Alfredo Cornejo, senador nacional y referente radical que estuvo en la asunción de concejales en Guaymallén y aprovechó para decir que Milei es de esas personas “que representan el voto bronca y ya ha pasado varias veces en Mendoza”.

“No creo que sea nada distinto a lo que ha venido pasando en otros momentos. Si uno analiza lo que dice, hay algunas generalidades de sentido común que muchos pensamos y adscribimos, pero hay otras que son impracticables e inviables y no tienen ninguna razón de ser”, dijo Cornejo.

Puso como ejemplo el caso de Chile, donde hace un mes y medio asumió el nuevo presidente Gabriel Boric y “ha perdido 30 puntos de valoración. Las posiciones extremas tienen un primer acto de adhesión pero un segundo que tienen su propio techo. En Francia ha sido derrotada Marine Le Pen y tiene un techo también. Yo tomaría esto con más prudencia”.

En tierra de Lobos apuntó a la corrupción

En referencia a los actos de traspaso, consideró que “muestran la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional, donde sí se cumplen las formalidades de las reglas de la democracia”, aseguró y remarcó que en Mendoza existe un avance no sólo en materia gubernamental, sino también en el servicio de justicia.

Y citó el caso del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, quien fue preso el viernes por corrupción: “Hay casos emblemáticos de corrupción que están siendo sancionados, con prisión efectiva. Es un gran avance, ya que no muchas provincias pueden mostrar este tipo de cosas”.

Además, Cornejo recordó que Mendoza fue la primera que utilizó la Extinción de Dominio, ley sancionada en su gestión como gobernador, mediante la cual las propiedades y bienes obtenidos mediante casos de corrupción, pasan al erario público.

“Estoy conforme con que la Justicia mendocina funcione lo más efectiva y acelerada que pueda para que quien tenga que salir absuelto, salga absuelto, y quien tenga que salir condenado, sea condenado. No como pasa a menudo que todas las causas de corrupción terminan cayéndose por la prescripción, porque pasa mucho tiempo y se caen”, disparó el ex gobernador y también puso como ejemplo al ex jefe comunal de Santa Rosa, Sergio Salgado, quien fue condenado por el mismo delito, pero que “por artificios legales no está en prisión”.

Cristina, el blanco preferido

En cuanto a la situación nacional, fue categórico al decir que “no funciona bien la Justicia” y apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien “paradójicamente se queja de la Justicia y usa la excusa que el Poder Judicial tiene un alto nivel de desprestigio, pero a ella le va muy bien en la Justicia Federal”. Y recordó que ha sido sobreseída y sus causas se han archivado también, utilizando artilugios legales, pero cuando aparecieron los carteles en Buenos Aires en su contra, en menos de dos días ya se iniciaron tres causas penales y hay un responsable.

“Nosotros creemos, muy por el contrario, que la Justicia no está funcionando bien en la Argentina, que hay que hacer muchas modificaciones, pero fundamentalmente debemos exigir que las personas que están en cargos judiciales sean transparentes, que se ajusten ellos a derecho, que cumplan como debe ser la Constitución y las leyes, algo que en Mendoza de a poco lo vamos logrando con las reformas que se han hecho”.