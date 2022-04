Luis Juez, tras denunciar a Cristina Fernández por el Consejo de la Magistratura: “Van a venir por mí”

Luis Juez volvió a manifestarse en contra de la estrategia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y cuestionó el accionar del Frente de Todos para partir el bloque oficialista en el Senado de la Nación para arrebatarle al legislador cordobés el lugar que le iba a tocar en el Consejo de la Magistratura.

El referente de Juntos por el Cambio sostuvo que no cree que la denuncia contra la vicepresidenta por no poder asumir como consejero prospere por el juzgado en el que recayó: “No tengo mucha expectativa, cayó en las manos de una fiscal militante kirchnerista”.

“No conforme con eso empieza a tratar la ampliación de los miembros de la Corte Suprema. El único objetivo por el que puso al inútil de Alberto Fernández fue por su situación procesal”, lanzó en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, Juez afirmó que luego de la denuncia contra Cristina “Van a venir por mí y me voy a comer operaciones, pero hay que hacerlo, porque si no los tipos hacen lo que quieren”, luego de lo cual apuntó contra el Presidente: “Alberto no está perdido, está enterrado”.

El apoyo de Luis Juez a sectores ruralistas

Luis Juez aseguró que está a favor de la marcha de sectores agropecuarios, situación que se concretó este sábado como un ‘tractorazo’: “Acompaño la marcha, como no voy a estar al lado de los que producen, trabajan y traen los dólares para sostener la conducta de quienes los denostan”.

“El gobierno eligió como rival a todos los que estén en contra del clientelismo, la dadiva y la dependencia”, sostuvo el senador.

Luego, el referente cordobés disparó contra el jefe de Estado: “Hacé como hizo Perón que aprovechó la Segunda Guerra Mundial para transformar a Argentina en el primer granero del mundo, es una oportunidad no para generar la renta inesperada”.

“Mirá a Paraguay, Brasil, Uruguay, que antes nos miraban a nosotros y ahora hacen lo que hacíamos nosotros en la década del 40′ y 50′”, detalló.