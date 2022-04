Milei atacó al oficialismo mendocino y destacó sus afinidades con el PD

Con intenciones claras de ser candidato a presidente de Argentina, el diputado nacional libertario Javier Milei desembarcó ayer en Mendoza, con una agenda que culminará hoy en un evento abierto para los mendocinos. El líder de La Libertad Avanza repartió críticas a los diferentes partidos políticos, se mostró como un dirigente “outsider” de lo que él llama “la casta política” e intentará seguir sumando voluntades para ser una realidad en las elecciones del 2023.

En términos locales, si bien no fue el centro de visita hablar sobre la provincia en lo que corresponde a política, evitó asegurar tanto que el Partido Demócrata (PD), espacio que ofició de anfitrión del economista, o el Partido Renovador Federal (cuyo presidente es el mendocino José María Videla), vayan a ser parte de su plataforma electoral en los comicios; y también fue muy duro al expresarse sobre el senador nacional de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, al sostener que cada vez que el radical habla de él, “miente”, y que eso se ha transformado en una “conducta permanente” del godoycruceño.

Mientras tanto, los demócratas ven a Milei y su posible éxito a futuro como una suerte de resurgimiento del partido al cual le fue muy mal en las elecciones del 2019, tras romper su vínculo con el Frente Cambia Mendoza.

Casi como un rockstar, el economista llegó a las 11 -puntual- a la conferencia de prensa en la sede del PD, con guardias de seguridad que lo custodiaron siempre, y todo un espacio montado en la sede del partido a su merced, con el que los anfitriones intentarán capitalizarse también en términos políticos a nivel local.

Milei, quien se presentará hoy a las 19 en sociedad con una “clase” sobre “dolarización” en el parque O’Higgins (Ituzaingó y San Luis), en la Ciudad de Mendoza, dio declaraciones fiel a su estilo, polémico y con un sinfín de críticas tanto a “Juntos por el Cargo” (Juntos por el Cambio) como al “Frente de Chorros” (Frente de Todos).

“Nuestra candidatura no es testimonial porque si entramos en segunda vuelta, puedo asegurar que están hablando con el próximo presidente de Argentina”. Con esta frase se puede sintetizar en parte la visita de Javier Milei a Mendoza, quien seguramente seguirá en las próximas semanas yendo al resto de las provincias.

Asimismo, dio algunas impresiones en términos económicos de las reformas de base que realizaría en caso de ser presidente, y si bien bajó el tono en por el momento a posibles vínculos en términos políticos de aquí a futuro, al indicar que “hacer rejuntes con meros fines electorales, no funciona”, no le cerró la puerta a los “halcones” de Juntos por el Cambio: “Si quieren venir los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque la separación tiene que ser por afinidad ideológica; porque en su defecto, vos llegás sin mandato”.

El ¿resurgir demócrata? y críticas a Cornejo

El acto fue un lugar exclusivo para los demócratas. De hecho, salvo algunos dirigentes libertarios, sólo estuvieron presentes políticos “gansos” que rompieron con el frente Cambia Mendoza el año pasado.

Carlos Balter, presidente del PD Nacional; Roberto Ajo, presidente del partido en Mendoza; la diputada provincial Mercedes Llano; el ex legislador Marcos Niven; y el apoderado del partido, Aldo Vinci, fueron algunos de los que asistieron al mitin a escuchar las palabras de Milei.

El diputado nacional Javier Milei estuvo en Mendoza. Ignacio Blanco / Los Andes

No obstante, el diputado porteño evitó en la conferencia hacer referencia al PD, salvo al comienzo de la conferencia, en el cual les agradeció por recibirlo y destacó que es un partido “con tanta historia y afín con las ideas de la libertad”. De hecho, ante la consulta si el PD o incluso el Frente Renovador Nacional van a ser parte de su estructura nacional en las elecciones, no dio precisiones y se limitó a decir: “Vamos a presentar un vehículo que sea altamente competitivo”. Luego de eso expresó la frase ya mencionada, en la cual aspira a llegar a un eventual ballotage.

En tanto, Milei también tuvo palabras para Cornejo, al señalar: “El señor Cornejo no me cae simpático, en especial porque cuando habla sobre mí, miente. Pero no sabía que era una conducta permanente”.

Para el diputado Nacional, Cornejo ha intentado “boicotear” su llegada a Mendoza, y sostuvo que fue el ex gobernador quien evitó que pudiera realizar una disertación en la Bolsa de Comercio de la provincia.

En medio de ese río revuelto apareció públicamente el diputado nacional Omar De Marchi quien tiene aspiraciones para ser el competidor del radicalismo en las elecciones, y que decidió meterse en la polémica -en parte para sumarse a las críticas contra el Gobierno Provincial- al indicar que las “excusas” que se pusieron desde la Bolsa de Comercio “no son claras”.

El diputado nacional Javier Milei estuvo en Mendoza. Ignacio Blanco / Los Andes

“Una pena que la Bolsa de Comercio de Mendoza, que debería estar comprometida con el futuro del país, le niegue su espacio físico a un referente importante de este tiempo como Javier Milei para expresar sus ideas”, expresó el lujanino.

En este sentido, tuvo una retribución de Milei en redes sociales: “Muchas gracias Omar De Marchi por ser un verdadero defensor de democracia”.

Sin embargo, el vicepresidente de la Bolsa de Comercio, Jorge Pérez Cuesta, salió con los tapones de punta contra De Marchi, al indicar que el motivo por el que dio esas declaraciones “es porque tampoco se le permitió hacer un acto político público, como tampoco se le permitió a otro intendentes de diferente sectores políticos, y no tuvo mejor idea que insultar y agraviar porque se le dijo que no”.

Respecto a la visita del diputado, Balter expresó a Los Andes que para el partido, Milei es un “anabólico importantísimo”. “Hoy vemos la potencialidad del partido que vinimos a reconstruir con un grupo de dirigentes. La cantidad de gente que viene voluntariamente a afiliarse, nos da una sensación de que hay una potencialidad que se concretará en el 2023″, opinó.

También aseguró que Milei y el PD tienen “coincidencias totales”. “Ambos nos referenciamos en los principios alberdianos de la constitución de 1853″.

De la misma manera se mostró Ajo, quien señaló que Milei en Mendoza “da un fuerte impulso” que lo han percibido en los últimos días. Y fue tajante al hablar del frente Cambia Mendoza: “Estamos absolutamente separados de ellos”.

Cómo terminar con la inflación

En la conferencia de prensa, Milei habló de varios conceptos en términos económicos con los que, según él expresa, terminaría con el problema de la inflación.

Según su diagnóstico, la inflación “es un fenómeno monetario que se crea porque la oferta de dinero crece sistemáticamente por encima de la demanda de dinero. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y se expresa en mayores precios”, expresó el Diputado.

Javiero Milei en Mendoza.

Y lanzó que la “única forma que ha descubierto el mundo” para bajar la inflación “es frenar con la ‘maquinita’, y el único que tiene en la Argentina la convicción y el coraje para llevarlo a cabo soy yo . Por que acá son todos funcionales a la casta política. Es mentira que no se puede bajar la inflación, sí se puede”, marcó.

Luego, habló sobre la situación de los jóvenes, las ganas de emigrar y progresar fuera del país: “El motivo por el cual se van del país es porque no hay oportunidad de trabajo. Y es consecuencia de la casta política parasitaria e inútil que impulsa este modelo, que los expulsa del país mientras ellos se hacen millonarios”.

Además de criticar a Cornejo, hizo lo mismo contra Martín Lousteau, legislador nacional radical que ayer había dicho que Milei, si tuviera poder, “sería muy peligroso”.

Sobre el senador comentó: “Él, que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y dejó al país al borde de una guerra social por la 125. Que ese muchacho me diga que soy un peligro, la verdad que debo ser muy peligroso. Y soy peligroso para la casta política chorra, parasitaria e inútil que le está arruinando la vida a la Argentina, porque yo vine a cortar con privilegios que a él tanto le gusta”, disparó el líder de La Libertad Avanza.

El “Frente de chorros” y “Juntos por el cargo”

Milei también repartió críticas en términos generales, tanto para el Frente de Todos, como para Juntos por el Cambio. En este sentido, consideró, ante la posibilidad de realizar algún tipo de alianzas, que “hacer rejuntes con meros fines electorales no funciona”, y ejemplificó la situación que se dio a fines de los ‘90 con la Alianza, que fue “un desastre que terminó con un Presidente huyendo en helicóptero”; así como también Cambiemos, que “fue tan malo que estamos soportando de nuevo a los kirchneristas”.

También marcó que existe “una falsa sensación de que sólo puede gobernar el peronismo, y terminó en uno de los peores gobiernos de la historia argentina, un gobierno deplorable, espantoso y de terror”, dijo en referencia a la actual administración de Alberto Fernández.

Por otro lado, Milei fue terminante con la visión de la grieta (entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos), al indicar que “la verdadera batalla política es hacer que la gente entienda que la verdadera grieta no es entre Juntos por el Cargo y el Frente de Chorros; la verdadera grieta es entre la casta y los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo”.

“Lo que les está molestando son las ideas de la libertad, porque son esas ideas las que van a terminar con los chorros políticos”, finalizó.