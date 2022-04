Javier Milei en Mendoza: “Si llegamos a segunda vuelta, estás hablando con el próximo Presidente de Argentina”

El diputado nacional Javier Milei esta mañana a Mendoza. Si bien su visita será muy corta, participará de varias reuniones, lo que generó mucha polémica dentro del frente oficialista Cambia Mendoza. Los más entusiasmados con su visita son los integrantes del Partido Demócrata y los miembros del Partido Libertario, teniendo en cuenta que es un posible candidato a presidente.

Cerca de las 11 se reunió en la sede del Partido Demócrata y brindó una conferencia donde habló sobre la inflación, su campaña de “dolarización” y el futuro de los jóvenes en el país. “Para terminar con la inflación es necesario dejar de emitir y eliminar el banco central”, comentó el diputado.

“Soy el único que tiene en la Argentina la convicción y el coraje para llevarlo a cabo. Por que acá son todos funcionales a la casta política. Es mentira que no se puede bajar la inflación, sí se puede”, continuó diciendo eufórico.

Luego, habló sobre la situación de los jóvenes, las ganas de emigrar y progresar fuera del país: “El motivo por el cual se van del país es porque no hay oportunidad de trabajo. Y como consecuencia de la casta política parasitaria e inútil que impulsa este modelo que los expulsa del país mientras ellos se hacen millonarios”.

Javier Milei en Mendoza. Ignacio Blanco/Los Andes.

En cuanto a su candidatura, opinó: “Vamos a presentar un vehículo que sea altamente competitivo. Nuestra candidatura no es testimonial porque si entramos en la segunda vuelta, te puedo asegurar que estas hablando con el próximo presidente de Argentina”, aseguró.

La llegada del economista, líder de La Libertad Avanza, generó mucha polémica en Cambia Mendoza porque Milei acusa al radical Alfredo Cornejo de “boicotear” su acto.

“Queríamos replicar lo que hicimos en Córdoba de ir a la Bolsa de Comercio, pero hubo una injerencia del señor Cornejo”, disparó.

Asimismo, se mostró crítico contra el senador: “No me cae simpático. Especialmente porque cuando habla sobre mí, miente. No sabía que era una conducta permanente”.