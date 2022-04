Durísima respuesta de Maipú a la UCR por la calle Dorrego: “vienen a hacer política de comité”

No pasaron ni 24 horas del Encuentro Federal que organizó la Unión Cívica Radical en Maipú, para que el peronismo que gestiona en el municipio saliera a criticar con dureza los discursos de la cúpula radical, especialmente el de Tadeo García Zalazar.

El intendente de Godoy Cruz, y presidente del partido en Mendoza, hizo un paralelismo entre una calle (Dorrego), de Coquimbito y la gestión municipal a cargo de Matías Stevanato. “Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina, en un momento se desdibuja y parece una gran acequia”, dijo el sábado frente a un nutrido grupo de jóvenes y dirigentes entre los que estaba Alfredo Cornejo.

“Esa calle muestra el abandono que tiene la gestión municipal con respecto a la vida de los vecinos, sobre todo en un distrito rural, que es tan importante para la economía regional”, disparó. Y la respuesta vino desde el seno de la comuna, a través de Twitter, por parte de Gustavo Aroma, secretario de Gobierno municipal.

El destinatario del mensaje fue Néstor Majul, el presidente del comité radical maipucino y quien tiene muchas ganas de volver a ser candidato a intendente. “Tan poco conoce Maipú que habla del pésimo estado de la calle de Dorrego de Maipú criticando su propia gestión, una calle que pertenece a Vialidad Provincial. En eso lo vamos a acompañar, su Gestión es un desastre”, empezó diciendo el funcionario municipal.

El secretario de Gobierno de Maipú, Gustavo Aroma, apuntó contra la UCR por las críticas al estado de una calle.

En los siguientes posteos cargó contra el Gobierno provincial e incluso se puso a disposición para una recorrida para ver “el abandono” en infraestructura escolar, seguridad, salud y el estado de OSEP.

El mensaje de Tadeo García Zalazar que indignó al PJ de Maipú

En referencia a la calle Dorrego, el intendente godoycruceño que no esconde sus aspiraciones a ser el sucesor del actual mandatario, Rodolfo Suárez, agregó que “eso no es al azar: el kirchnerismo, el populismo, comparte la idea de que no tiene que haber una Argentina productiva, de esfuerzo, de trabajo, con ideas que nos lleven a una salida que no sea la del clientelismo, al del subsidio, la de la cosa fácil. Entonces, a Matías Stevanato, a Cristina y Alberto, les convienen más calles como Dorrego”.

Invitó “a que los vecinos de Maipú recorran cualquier departamento gobernado por Cambia Mendoza y van a ver que no hay tal estado de abandono”. También ratificó que “el concepto de fondo sobre el que trabajamos tiene que ver con lo merece la ciudadanía, con una fuerte raigambre basada en la república, porque sino caemos en las soluciones fáciles, slogans, en el simplismo”.

“Hay que explicar que el plan de gobierno, que empezó Alfredo y continúa Rodolfo, está hecho y progresa a pesar de estar limitado por una macroeconomía que no funciona. Porque tiene que ver con una narrativa basada en datos y evidencia, no con un relato”, opinó.

Finalmente, García Zalazar concluyó que “nuestra provincia tiene propuestas diferenciadoras del resto del país y los municipios en los que gestiona Cambia Mendoza, hay realidades distintas que están a la vista. Por todo esto, Maipú se merece estar mejor”.