Cornejo: “Tanto Petri como yo, estamos muy comprometidos en que este proyecto llegue a buen puerto”

Este lunes el auditorio Ángel Bustelo fue el epicentro político de Mendoza por albergar la II Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior con la participación de tres ministros del presidente Javier Milei: Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

El gobernador Alfredo Cornejo recibió a los funcionarios nacionales y participó de la apertura del encuentro. Luego, pasado el mediodía, encabezó una conferencia de prensa con Bullrich y Petri, dónde hubo un guiño a las declaraciones de su correligionario, acerca de conformar un frente con La Libertad Avanza.

“Él (por Cornejo) comparte un ciento por ciento las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional. Está apoyando y veo posible un frente común. Hasta es posible que podamos confluir en un frente y estoy trabajando para eso”, había señalado Petri en diálogo con el portal Infobae.

Entonces, Cornejo evitó coincidir abiertamente con esas intenciones, pero ratificó su apoyo al gobierno nacional. “Entiendo en el contexto que lo dijo Luis y creo que todo puede ser”, dijo en principio.

Luego agregó: “Me he propuesto y le propongo a mi gobierno que no estemos mirando escenarios electorales futuros porque creo que podemos estar hiriendo la sensibilidad de la mayoría de los argentinos y en particular de los mendocinos”.

“Los cambios económicos son dolorosísimos. Un cambio de régimen económico trae un momento de mucha zozobra y un incremento de la pobreza, pero quienes apoyamos la orientación general de este gobierno, lo hacemos porque sabemos que hay que hacer estos cambios, que son dolorosos y que hieren la sensibilidad de los más humildes, pero también a los sectores medios como las pymes y sus dificultades para trabajar”, explicó.

“Estar planteando escenarios electorales y candidaturas con anticipación es probable que hiera a los gobiernos que tenemos obligación de administrar”, manifestó y afirmó: “En mi caso no hago conjeturas, cuando sea el cronograma electoral veremos las condiciones”.

Entonces, Cornejo sostuvo que trabaja para que gran parte de la UCR colabore con la gestión de Milei. En eso, coincidió explícitamente con Petri: “Tanto Luis como yo, estamos muy comprometidos con que este proyecto llegue a buen puerto. Estamos muy comprometidos en nuestro partido, en que la mayoría de los diputados nacionales y la mayoría de los senadores nacionales acompañen las leyes que quiere el Gobierno”.

“Y los gobernadores de administraciones de signos radicales están acompañando estas reformas y en ese plano estamos trabajando juntos y estamos con mucha convicción, pero creo que hoy conjeturas electorales no son convenientes hacer”, completó Cornejo.