Otra semana caliente para el Gobierno y los gremios por las paritarias

La discusión salarial abre un nuevo capítulo esta semana. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Educación (Ampros), que había aceptado la oferta que rechazaron otros, escuchará la nueva propuesta hoy desde las 9 en la Subsecretaría de Trabajo. Además hoy arranca una nueva etapa de medidas de fuerza por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) bajará la propuesta a las bases y el jueves se sabrá el resultado de la votación. Ese mismo día, el gremio de judiciales como también el que nuclea a empleados de juegos y casinos deben responder. El Gobierno provincial no emitirá nuevos aumentos por decreto: si se rechazan las ofertas, se quedarán con el último incremento.

Una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno provincial y los gremios estatales se abre esta semana con una aclaración importante con respecto a otras reuniones. En caso de que los sindicatos no acepten la nueva oferta salarial, quedará vigente lo último que se les ha otorgado. “No va a va haber aumento por decreto. Si no aceptan, pierden la oferta y quedará el último aumento, ya sea por decreto o por acuerdo”, indicaron a Los Andes desde la Casa de Gobierno.

La mira está puesta en lo que suceda en el Valle de Uco el jueves, precisamente en la sede que el SUTE tiene en Tupungato. Allí, desde las 10, se llevará a cabo el Plenario Extraordinario Provincial en el que votarán los congresales. Previo a esto, el miércoles tendrán lugar los plenarios departamentales en las 18 sedes. Estas votaciones suelen marcar el ritmo de lo que puede llegar a pasar en el cónclave provincial.

Carina Sedano y Gustavo Correa, del gremio docente. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

La última jornada maratónica del viernes tuvo dos turnos, como venía sucediendo en las rondas anteriores. En la tarde se oficializó una propuesta que consiste en los siguientes aumentos: en agosto, un 35% al estado docente y 12% al básico; en septiembre, un 9,5% al estado docente y un 7%; en octubre, 8% al básico y 7% al estado docente; y en noviembre, un incremento del 7% al básico y 7% al estado docente.

También la propuesta incluye una revisión en la segunda quincena de septiembre y otra en la segunda quincena de noviembre. El hecho de contar con una revisión en menos de un mes, a más de un docente le resulta tentador. La respuesta deberán darla el viernes a las 14.

El gremio docente, conducido por Carina Senado y Gustavo Correa sólo había aceptado la propuesta salarial a principios de año. Luego, en julio empezaron los reveses consecutivos con paros en el medio. El último aumento que obtuvieron fue por decreto y publicado en el Boletín Oficial que contempla incrementos porcentuales hasta el mes de noviembre.

Otro punto en la negociación, que por ahora no tiene avances, es el descuento por los días de paro. El Gobierno ya anticipó que se ejecutarán igual, por lo tanto la poda de ingresos incluye los del primer paro del 26 y 27 de julio, más las jornadas que tuvieron lugar en agosto. Habrá que ver si se acercan posiciones en este aspecto. “Hay mucha calentura con eso”, dicen desde el Sute.

Carina Sedano, secretaria general del gremio docente, sostuvo tras la reunión que “no es una respuesta que responda a nuestras expectativas, pero también sabemos que venían diciendo que no éramos democráticos y que los paritarios no queremos bajar la propuesta”.

Beatriz Martínez, subsecretaria de Gestión y Modernización del Estado había destacado que “la voluntad del gobierno de la Provincia de sostener el diálogo en virtud de cómo vaya avanzando la macroeconomía del país”.

“Es decir que si nos tenemos que volver a sentar en septiembre, en octubre o las veces que sean necesarias, para seguir acordando y seguir trabajando sobre los salarios de los agentes estatales, lo vamos a hacer”, remarcó.

Esta semana también se sabrá la decisión del gremio de los empleados Judiciales, como así también el que nuclea a los trabajadores de Juegos y Casinos. Ambos resolvieron bajar a las bases la propuesta, que es similar al que recibió el SUTE (del 72% en promedio a noviembre), y recién se volverán a ver las caras con el Gobierno en la subsecretaría de Trabajo, el próximo jueves.

Ampros va por una nueva oferta

El gremio de la salud se había desmarcado del resto al obtener una oferta que fue aprobada, por escaso margen, en la votación de los profesionales de la salud. Lo cierto es que este lunes, desde las 9, la secretaria general Claudia Iturbe escuchará la nueva propuesta.

Lo último firmado daba cuenta de un aumento del 44% acumulado al mes de agosto; más otros ítems que venían solicitando para el régimen 27 como el Ítem 3216 – Suplemento Especialidad Profesionales de la Salud; Adicional 1333 Responsabilidad Profesional; Ítem 1843 – Estímulo Profesionales de Salud.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, llegará hoy a la Subsecretaría de Trabajo para escuchar la oferta. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

También se pactó la efectivización en el mes de septiembre expedientes de Mayor Dedicación en el que se encuentran con el trámite concluido y cambios de régimen de licenciados en enfermería con fecha determinada al mes de septiembre. Y el compromiso de otorgar a los contratados, prestadores y cualquier otra modalidad de contratación, un aumento de similares condiciones al de los profesionales de planta.

ATE arranca con una batería de medidas

El gremio que lidera Roberto Macho se ha vuelto difícil para los acuerdos, contrariamente a lo que sucedía tiempo atrás. A la detención del gremialista, y las fuertes críticas vertidas contra el Gobierno provincial se suman los rechazos constantes a las ofertas salariales.

El último viernes fue álgido con el corte de calles en la Ciudad de Mendoza, frente a la Subsecretaría de Trabajo y las cubiertas quemadas. Se anunciaron medidas de fuerza por 96 horas que arrancaban anoche a las 00 con retenciones de tareas en distintas reparticiones, principalmente de salud.

En las primeras horas de hoy, el gremio asegura que se verá mucho movimiento en la Casa de Gobierno porque “será un día de mucha discusión”. Entre miércoles y jueves tendrán lugar las asambleas generales.

Roberto Macho, secretario general de ATE. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Roberto Macho, titular del gremio, indicó a Los Andes que “habrá asambleas debatiendo lo que ha pasado. La propuesta no solamente fue insuficiente sino discriminatoria, es menor que la que le hicieron al SUTE”.

“Si se actúa de buena fe y están abiertos al diálogo, pueden hacer un nuevo llamado planteando una oferta superadora, teniendo en cuenta que a los otros gremios les dio una oferta superadora. A nosotros nos llamaron a las 9, el SUTE iba a responder a las 18 y a ellos les dan una mejor oferta que la que le habían dado. El Gobierno se cree que no nos comunicamos entre sindicatos”, criticó Macho.

Las medidas de fuerza de ATE son seguidas de cerca por el Ministerio Público Fiscal porque como ya sucedió, hubo varias imputaciones por los cortes y manifestaciones a fines de julio. De hecho, el titular del gremio estuvo preso unas horas, y actualmente está en “libertad bajo fianza”, como suele decirse.

Ya empezaron los monitoreos por lo sucedido en viernes sobre la calle San Martín y si hay reconocimientos, podría haber nuevas imputaciones. En caso de reincidencias, también habría detenciones. Se descarta que si hoy también se producen violaciones a las normativas vigentes, también se proceda a iniciar causas judiciales.