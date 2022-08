Este viernes, se mantuvieron reuniones entre el Gobierno de Mendoza y los representantes de ATE para revisar los incrementos salariales correspondientes a las paritarias 2022. El sindicato rechazó la oferta oficial, cortó la calle y, desde el Ejecutivo, los acusaron de generar violencia.

“Como se puede apreciar en las imágenes y videos registradas durante esta tarde, los representantes del gremio y una gran cantidad de sus afiliados congregados en el ingreso a la Subsecretaría, violentaron las puertas del edificio, y encendieron bengalas obstaculizando todos los ingresos”, señalaron desde el gobierno provincial.

Además, según detallan, “cortaron las calles aledañas al edificio con quema de cubiertas, interrumpiendo el tránsito en la zona céntrica de la Ciudad”.

ATE cortó una calle tras rechazar la oferta salarial y el gobierno los acusó de violencia. / Foto: Mariana Villa

Críticas de Roberto Macho

Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, señaló a medios locales que “el aumento de emergencia ofrecido por el Gobierno provincial fue de $3.680″ en el caso de Salud. En tanto que, “para los trabajadores de la administración pública provincial, que son los que trabajan cinco horas, es de $2.850″, afirmó.

Con respecto a estas propuestas del Ejecutivo, Macho aseveró que “esta es una burla que le han hecho a los trabajadores, es una estafa, es una mentira que ha hecho el Gobierno provincial. La provincia tiene más de $40 mil millones de pesos. Con estos, el Gobierno quiere pagar la deuda que contrajo Cornejo en dólares”.

En esa línea continuó: “Lo que quiere pagar (Suárez) es su campaña política y seguir hambreando el pueblo. El Gobernador hace un mes que no está en la provincia y no ha hecho actos públicos porque no le da la cara para decirle a la sociedad mendocina que no tiene políticas de vivienda, de salarios, de trabajos y si puede ser sponsor de distintas bodegas y corporaciones”.

Roberto Macho, secretario general de ATE. Ignacio Blanco / Los Andes

ATE pedía que, además de los aumentos salariales, “se aumentaran los adicionales específicos de cada uno de los compañeros para que le diera un aumento real al bolcillo de los mismos. Más el pase a planta de los compañeros y compañeras que están precarizadas (Según el gremio son alrededor de 1.200 personas). No solamente dijeron que no a esta propuesta, si no que no van a cumplir con el decreto del gobernador que establecía el pase a planta”, explicó Macho.

Por último, el secretario general de ATE, manifestó que “tampoco se les va a dar a los compañeros y prestadores el aumento salarial como se le va a dar a los de planta. Por ende vamos a volver a la propuesta original que se firmó en el mes de marzo, esperemos sentarnos en septiembre a paritar y va a continuar el plan de lucha exigiendo un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores estatales”.

Paritarias de ATE. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Nueva propuesta salarial

Según un comunicado difundido por el Ejecutivo provincial, “la propuesta que acerca el Gobierno involucra un 72% promedio de aumento de enero a noviembre. A lo ya convenido en las paritarias de marzo se otorgó un 5% en julio, un 12% para agosto, un 7,5% para setiembre, un 7% para octubre y un 7% para noviembre. Esto teniendo en cuenta los últimos datos de inflación del 7,4% para el mes de agosto, por lo cual el Gobierno decidió volver a reunirse y ofrecer un 7,5% de aumento salarial”.

Al no llegar a un acuerdo entre el gremio y el gobierno, desde ATE, anunciaron un paro de 96 horas a partir del lunes próximo, con cortes de rutas y asambleas en las calles.