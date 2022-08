El Gobierno sólo pagará la última oferta salarial a los gremios que acuerden en paritarias

En un día clave para las negociaciones salariales, el Gobierno provincial advirtió que la última oferta salarial que ha realizado a los empleados públicos no correrá para ninguno de los sindicatos que no acuerden recibirlo en la mesa paritaria.

En otras palabras, si fracasa la negociación, no habrá un nuevo decreto de Rodolfo Suárez que igual entregue el beneficio a todo el mundo, el cual, según los números del Poder Ejecutivo, alcanza el 72% para el periodo que va desde enero hasta noviembre de este año. O sea que, en caso de no acuerdo, los empleados tendrán que conformarse con lo otorgado por el Gobierno hasta el decreto anterior.

La advertencia oficial es un elemento de presión para los gremios que hoy desfilarán por la Subsecretaría de Trabajo para discutir el aumento con el Gobierno. Particularmente para el SUTE, que tiene turno para las 18 y que viene de hacer dos paros (el primero de 48 horas y el segundo de 72 horas). También el gremio docente decidió en plenario la semana pasada que habrá rechazo y que hará una huelga más larga si considera otra vez que la oferta es insuficiente: 96 horas.

En el Poder Ejecutivo creen que los líderes de los gremios están en problemas con sus dirigidos por los descuentos que recibirán quienes sigan haciendo paro. Los docentes, por caso, se enfrentan a fin de mes con descuentos que oscilarán entre los 20.000 y 25.000 pesos.

En este sentido, el Gobierno señaló una vez más hoy que no perdonará estos descuentos. Esos descuentos no se aplicaron a los médicos el año pasado, pero fue una excepción por lo que fue la pandemia”, aclaró. En cambio, en este caso, regirá para los docentes el ítem aula y hasta ahora no hay indicios firmes de que se vaya a cambiar ese criterio.

A lo de los descuentos, ahora se agrega la amenaza de dejar afuera de la nueva suba a todos los gremios que rechacen la propuesta.

Distinta fue la postura oficial a fines de julio. Tras el primer paro docente y el fracaso de la negociación salarial, Suárez generalizó la suba por decreto. El aumento establecido aquella vez fue de 12% para agosto y de 6% para setiembre, octubre y noviembre.

La decisión de emitir un decreto precipitó la nueva huelga docente, que esta vez fue de 72 horas. Luego de esta medida de fuerza, y de que el Indec confirmara un aumento de la inflación en julio del 7,4% (7% en Mendoza), el Poder Ejecutivo abrió otra vez la negociación paritaria, que comenzó ayer.

Fue en esta instancia en la que el Ejecutivo sacó a relucir la nueva oferta. El Ejecutivo indicó que dicho incremento terminará siendo, sumando todo lo dado en el año, de 72%: 12% en marzo, 4% en abril, 4% en junio, 5% en julio, 12% con los sueldos de agosto, 7,5% en septiembre, 7% en octubre y el 7% restante en noviembre.

El SUTE desconfía de que la suma de aumentos eleve los sueldo 72% en total y pidió al Gobierno que el incremento se expresara en simulaciones. La producción de estas planillas provocó un cuarto intermedio hasta la tarde de este viernes, para seguir con la compleja negociación.