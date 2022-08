ATE rechazó la propuesta del Gobierno y confirmó una huelga de 96 horas

La reunión que llevó adelante este viernes el Gobierno provincial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Subsecretaría de Trabajo, volvió a fracasar y el conflicto gremial se agudizará con una nueva huelga por 96 horas a partir del lunes.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, señaló tras la reunión que hubo contradicciones en el Gobierno que llevaron a que el acuerdo no prospere. “Hoy el gobierno tenía que traer los pases a planta, las fechas, las simulaciones, la propuesta salarial y los cambios de regímenes de los licenciados en Enfermería. Eso es lo que tenían que traer a la mesa. Se les dieron dos opciones por escrito. Pidieron un cuarto intermedio y ahora no está el acta escrita ni las simulaciones”, sostuvo.

“La decisión política que ha tomado el gobierno es no darle a los trabajadores lo que les tienen que dar. Acá juega muchísimo la interna partidaria que tienen ellos. No puede ser que en una mesa paritaria dirigida por el ministerio de Gobierno estén planteando una oferta y que el Ministerio de Hacienda a las pocas horas, no te la dé. O que el ministerio de Salud acuerde con Ampros arreglos por encima de los 150 mil pesos y a los trabajadores estatales que son del mismo equipo de salud, ofrezcan 3680 pesos. Ese es el problema que hay, es una interna dónde los trabajadores somos rehenes”, explicó Macho.

También mencionó que el aumento promedio desde enero a noviembre del 72%, con un escalonamiento para los próximos meses que serán del 7,5% en septiembre, 7% octubre y otro 7% en noviembre, no es tal como dice el Gobierno.

“El aumento vendría a ser de un 1,5% ahora y un 0,5% el mes que viene. Eso significa que serían 3680 pesos. Es lo que le quieren dar a un trabajador de la salud que trabaja 40 horas semanales. Le pido al gobierno provincial que deje de mentir y entregue las simulaciones para que el compañero vea realmente y vote la negativa o la aceptación”, arremetió el líder gremial.

Y dijo que “lo que está pasando es que agarran a los trabajadores como trapo de piso y los toman como idiotas. El Gobierno al día de hoy tiene más de 40 mil millones en sus arcas y ha tomado la decisión de pagar la deuda que ha contraído la gestión anterior. Es decir, pagarle la fiesta a (Alfredo) Cornejo. Tenemos un gobernador (Rodolfo Suárez) que hace más de un mes no se presenta en ningún lugar público y lo único que hace es desprestigiar a dirigentes sindicales desde hoteles en Buenos Aires, y no plantear verdaderamente la situación que está atravesando la provincia de Mendoza, que es el hambre”.

De esta manera, Macho confirmó que volverán las medidas de fuerza desde el próximo lunes. “Son 96 horas de huelga que comenzarán el próximo lunes. Se van a endurecer las medidas. Se les ha dicho a los compañeros que las asambleas en los lugares de trabajo, ya sea en hospitales o en la Administración Pública, vayan a las calles para que la población se entere de este perjuicio que está generando el gobernador contra los trabajadores y la sociedad mendocina”, sentenció el dirigente.

CUARTO INTERMEDIO CON EL SUTE

El gobierno provincial se volverá a reunir con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) esta tarde en la Subsecretaría de Trabajo desde las 18. Se trata de un cuarto intermedio acordado este jueves, tras recibir un ofrecimiento de incremento acumulado del 72% por parte del Ejecutivo.

Los nuevos incrementos para los próximos meses serán del 7,5% en septiembre, 7% octubre y otro 7% en noviembre, tal como se les ofreció a ATE. No obstante, con los salarios del mes de agosto, los trabajadores de la educación recibirán un 12%, que ya había sido establecido en el decreto firmado por el gobernador, Rodolfo Suárez.

Mientras tanto, el Gobierno aclaró que no se devolverá el descuento de los días de paro para quienes se plegaron a la medida. Se calcula que la quita será entre $20.000 y $25.000 para los que no fueron en los 5 días de la medida de fuerza.