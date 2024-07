ATE analizará una propuesta de aumento salarial y descarta otra con ítems atados al presentismo

El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza se encamina a analizar una propuesta de aumento salarial para el tercer trimestre del año que ofreció el Gobierno local para 14 reparticiones estatales, de las cuales resaltan la de los no profesionales de la Salud (régimen 15) y la Administración Central (Régimen 05).

Según informó el secretario general de ATE, Roberto Macho, el Gobierno entregó dos propuestas de incremento salarial, de las cuales ya una la rechazaron, que es la que tiene parte del aumento atado al presentismo, calificado por el gremio como un “nuevo ítem aula” para el sector.

“El gobierno provincial trajo dos propuestas alternativas de paritaria. Una propuesta llevaba consigo tener un ítem Aula, con aumentos atados al presentismo, por lo que fue totalmente dejada de lado por nuestro sindicato”, marcó Macho.

En tanto, la otra oferta será analizada y tiene algunos puntos importantes.

Por un lado, se ofrece el 5% de aumento para julio, agosto y septiembre, como el resto de los gremios. La diferencia radica en los ítems particulares para cada una de las reparticiones.

En este sentido, Macho expresó que se propone un “blanqueo” de adicionales específicos tales como el 1.408; “más un aumento específico en el adicional 1414 o 1410, según corresponda de Salud o de la Administración Pública Provincial; o el que tenga cada uno de los entes autárquicos o descentralizados”, aclaró.

Paritarias de ATE. Prensa ATE

Por otro lado, y más allá de estas subas, el gremialista analizó que a cada una de las propuestas “le faltan ajustes”, por lo que resolvió que analizarán cada uno de los puntos “en una mesa técnica, para ajustar los números, ya que lo que ATE está solicitando es un aumento para que todos los trabajadores lleguen al costo de la canasta alimentaria”.

Además señaló que, como parte de la oferta, el Gobierno “se comprometió a que el 26 de julio, como acto de buena fe, liquidará el dinero que falta a todos aquellos compañeros a los que se les había liquidado parcialmente o no les habían depositado los montos no remunerativos y no bonificables de la cláusula de garantía”

También agregó que se liquidará “el adicional Hidráulica, dando cumplimiento al petitorio de los trabajadores y de la administración pública provincial”.

En tanto, agregó que para los licenciados en Enfermería, el gobierno “ya ha emitido a la subsecretaría de Trabajo la apertura de una paritaria propia para ellos; y que se respeten las 36 horas de su régimen horario como corresponde”.

Por otro lado, anticipó que, por la fecha en la que siguen las negociaciones, el mes de julio “no llegará con ningún aumento salarial porque ATE no va a recibir una propuesta salarial en detrimento del trabajo efectivo que hacen todos y cada uno de nuestros compañeros”.

Paritarias de ATE. Prensa ATE

En tanto, adelantó Macho que este 22 y 24 de julio habrá asambleas de una hora en los lugares de trabajo, para explicar cada uno de los puntos de incremento salarial. Tras eso, el 26 habrá una asamblea general “para discutir los pasos a seguir y para informarle fundamentalmente cómo están las mesas técnicas”.

“Pero este aumento salarial así como está planteado, nuestro sindicato lo ha dejado totalmente de lado porque primero se tienen que dar los cumplimientos por parte del gobierno de las paritarias anteriores para poder avanzar en nuevas reivindicaciones”, cerró.