Oficial: la Junta Electoral impuso una condición a “La Unión Mendocina”

La Junta Electoral de la provincia se trenzó en una discusión por los colores de la Boleta Única y el debate derivó en una resolución del organismo que le impedirá al frente “La Unión Mendocina” utilizar el color amarillo en la barra divisoria de la boleta, que será exclusiva para Cambia Mendoza.

Ante controversia por los colores, el voto de los integrantes de la Junta se dividió en tres partes y el mayoritario fue el que suscribieron Dalmiro Garay, Mario Abed, Andrés Lombardi, Pedro Llorente y Teresa Day. “Habiendo esta junta aprobado el logo de “La Unión Mendocina”, en el que se incorpora un gradiente de colores de rojo, azul y amarillo, resulta razonable, como se ha hecho con el resto de las alianzas, autorizar el uso del mismo color para la línea divisoria de las opciones dentro de la misma, de igual forma que el resto de las alianzas presentadas”, dispuso este grupo de tres ministros de la Corte, más el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados.

En tanto, dos ministros de la Corte, Mario Adaro y Omar Palermo, votaron en disidencia y a favor del frente de De Marchi. “A fin de evitar confusión, al prohibirle el uso del color amarillo a la agrupación política La Unión Mendocina, cuando tres partidos que la integran lo están usando en los comicios municipales, puede llevar a no diferenciar nítidamente las ofertas políticas frente al elector, contrariando el sentido de la norma que este organismo electoral debe respetar en su diseño. Por lo que también en este sentido el color amarillo Pantone 108 U debe ser autorizado para la franja divisoria de la boleta única, a esta alianza electoral”, señalaron.

Una tercera posición defendió el ministro José Valerio, quien sostuvo lo siguiente. “Si bien es conveniente que la ley reglamente el color de la franja divisoria, mientras no lo haga la Legislatura y no resulte manifiestamente incompatible con la libertad de elección por los ciudadanos y la pureza y transparencia del proceso electoral, corresponde disponer a los Frentes el uso de los colores, los que según las preferencias y propuestas de los mismos deben ser autorizados conforme la voluntad que ellos manifiesten, por lo que no debe hacerse lugar a la impugnación”, manifestó Valerio.

