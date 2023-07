Mercedes Llano: “La educación se tiene que regir por una competencia de mercado”

La diputada provincial del Partido Demócrata, Mercedes Llano, volverá a competir por un lugar en el Congreso de la Nación este año, tras su experiencia fallida en 2021. Pero lo hará con un panorama muy distinto, ya que compartirá boleta en las elecciones PASO con el aspirante presidencial Javier Milei, que tiene chances de hacer un buen papel en nuestra provincia.

En ese marco, la dirigente visitó diario Los Andes y en esta entrevista defendió las polémicas propuestas que presenta el economista liberal y comentó como impactarían en Mendoza. También habló sobre las supuestas de ventas de candidaturas y las malas elecciones que han llevado los candidatos de Milei en las provincias.

A la vez, Llano no guardó municiones para disparar contra Juntos por el Cambio y la “tibieza” de Patricia Bullrich, al compararla con su candidato. En ese tono también cuestionó el “estatismo” de los candidatos de Cambia Mendoza.

- ¿Qué propuestas tiene para Mendoza desde el Congreso?

- Entendemos que en la primera generación de reformas que ha planteado Javier Milei, el combate contra la inflación, el libre comercio y la eliminación de las retenciones, van a generar para Mendoza una gran prosperidad y van a incentivar las exportaciones y la producción. Por supuesto un primer objetivo para nuestra provincia es la disminución de impuestos, dentro de este combo de ideas que se plantean.

A nivel personal, mi principal objetivo para la coalición de gobierno va a estar ligado a la introducción del mérito en la función pública. Nosotros queremos combatir a una burocracia militante sobredimensionada a nivel de los cargos políticos y de carrera. Queremos reintroducir el mérito y devolverle el prestigio perdido a la función pública. En un marco que tenga como objetivo la racionalización del gasto y la profesionalización de la burocracia.

- ¿Es una oportunidad para que el PD recobre ese protagonismo que se fue perdiendo con los años, tanto con esta elección nacional como en la provincial con La Unión Mendocina?

- Más que una posibilidad, entiendo que es un hecho muy positivo para el sistema político mendocino, porque Mendoza supo tener una excelente calidad institucional cuando existían tres fuerzas partidarias. Contrapuestamente, con los procesos de concentración de poder y la configuración de un sistema de partidos hegemónicos, en la provincia se dio un deterioro de nuestras instituciones republicanas y democráticas.

Así que entiendo que es un hecho muy positivo que se cuente con un tercer espacio que equilibre el poder y represente las ideas liberales, hoy prácticamente acéfalas y que produjeron que Mendoza fuera la provincia más pujante del oeste argentino. Mientras que, hoy a merced de las ideas estatistas que están gobernando y son muy propias de las últimas gestiones tanto peronistas como radicales, la han terminado asumiendo en un rezago regional.

La precandidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Mercedes "Mechi" Llano Foto: Orlando Pelichotti

- Con la alta cantidad de votos en blanco o nulos que se dieron en las últimas elecciones, ¿cree que hay un desinterés o desencanto de la sociedad para con la política?

- Si, hay una profundísima crisis de representación. Mucho más amplia a todo aquello ligado al acto eleccionario. Entiendo que se produce porque hay una fuerte desconexión entre la ciudadanía y la clase política. Buena parte de ese desencanto tiene que ver con un comportamiento corporativo o de casta, como lo denominamos nosotros, que tiene que ver con la búsqueda y la preservación de los privilegios de la clase política y el desinterés por las problemáticas que hoy afectan a la ciudadanía. Permanentemente se ven el ombligo y como garantizarse sus privilegios, en lugar de concentrarse en el combate a la corrupción y la pobreza, y la activación de la economía.

- Yendo a la plataforma de Milei, a nivel económico se destaca la dolarización, la privatización de empresas y también una reforma laboral, ¿cómo se aplicarán?

- Entiendo que el principal flagelo que hoy afecta a la ciudadanía es la inflación y la principal política que se puede implementar es la lucha contra ella. El primer paquete de reformas apunta a estabilizar la economía, porque no hay crecimiento posible sin estabilidad y sin reglas de juego claras, sin libre comercio y perspectiva de inserción de nuestro país en el mundo. Y por supuesto sin perspectiva ni oportunidades para los jóvenes. Desde nuestro espacio buscamos generar las condiciones para que quieran quedarse en el país.

- Por otro lado, Milei ha anticipado que buscará derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo y eliminar la Educación Sexual Integral, ¿qué opinión tiene al respecto?

- Nuestro espacio está en contra del aborto y vamos a acompañar esta medida. En cuanto a las ESI, nosotros entendemos que la asistencia tiene que ser voluntaria, que no puede ser obligatoria en el marco de nuestras concepciones liberales. La educación pertenece a las familias, por eso la asistencia o no es de carácter voluntario.

- En cuánto al sistema de vouchers para la educación, ¿en qué consiste esto?

-Es una medida de tercera generación. Nuestra intervención va a estar circunscrita a la primera era de reformas. La educación seguirá siendo gratuita, pero se plantea un cambio donde se financia la demanda y se les otorgan recursos a los padres para que elijan a la institución educativa a la que van a enviar a sus hijos. Es decir que la educación se rige en una competencia de mercado.

- ¿Y la portación libre de armas, también es parte de una última etapa?

Lo que está proponiendo Milei es fortalecer y respaldar a las fuerzas de seguridad. Equiparlas, capacitarlas y cumplir con la ley. Básicamente lo que están proponiendo, tal como dice Claudia Villarruel (candidata a vicepresidenta), es que se cumpla y aquel que se ajuste a los requerimientos de la normativa, se le otorgue.

La precandidata a diputada nacional y dirigente del Partido Demócrata, Mercedes "Mechi" Llano Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Eso no podría generar un clima de violencia social?

No, porque simplemente es cumplir la ley. No se va a convertir Argentina en el Lejano Oeste, ni mucho menos. Hoy son ámbitos manejados por La Cámpora. Lo que se está diciendo es cumplir con la legislación vigente y por supuesto combatir la doctrina zaffaroniana, que aquel que las hace, las pague, como dice Milei. Buscamos restituir el orden y la autoridad de las fuerzas de seguridad que hoy representan en el orden de nacional, el 50% del empleo público. Nosotros entendemos que la seguridad es una función indelegable del Estado y hoy está distraído en otros asuntos y no en garantizar un derecho humano esencial como es el de la integridad física.

- Quizá el punto más polémico es la venta de órgano, ¿usted está en contra?

- Sí y no es parte de la plataforma tampoco. Fue una declaración interpretada fuera de contexto. A parte nuestro partido está en contra de la venta.

- Con respecto a la denuncia de venta de candidaturas, ¿cree que se trata de operaciones políticas para debilitar a Milei, tal como él asegura?

- Del massismo no tengo ninguna duda. Tanto el massismo como Cambiemos se benefician de retroalimentar esta grieta que ha sido tan nociva para nuestro país y nos ha asumido en esta decadencia. No tengo duda que hay una operación mediática, a fuerza de gastar millones de recursos de los argentinos en conceptos de pauta. Es una reacción de la casta política ante una persona que viene a asumir una posición de sentido común y sensatez, para que los candidatos se financien de sus propios bolsillos las campañas electorales y no lo hagan de manera irregular con los fondos públicos como lo hacen las otras dos coaliciones.

- Pensando en el elector, ¿cómo se tiene que diferenciar Milei de Patricia Bullrich, en cuánto al discurso duro y de fuertes reformas que suele decir cada uno?

- En Mendoza somos un equipo que se muestra coherente con lo que decimos y hacemos. Al resto de las coaliciones los une la apetencia por los cargos. No se entiende que en el caso de nuestra provincia, qué es lo que representa. Porque están compitiendo en el seno de una misma fuerza referentes que defienden el estatismo como (Horacio) Rodríguez Larreta y supuestamente referentes que defienden las ideas liberales como Bullrich y Luis Petri.

Larreta defiende la mano blanda y Bullrich la mano dura, pero a la vez convergen en un equipo de candidatos a diputados nacionales, que defienden las ideas netamente estatistas. Esa lista está encabezada por un exministro (Lisandro Nieri) que impulsaba la creación de un banco estatal y participó de la estatización de IMPSA y la expropiación de Penitentes. Han avalado una gestión de seguridad que nada tiene que ver con la mano dura y por lo cual hemos visto que la provincia se ha transformado en una zona liberada. Entonces ¿cual es la congruencia de Bullrich, qué representa? ¿Ella desconoce a qué candidatos lleva en Mendoza o está engañando a la ciudadanía?

Entendemos que a diferencia de Milei, no ha seguido una trayectoria coherente. Pasó de ser montonera, siguió participando en una seguidilla de distinto espectro ideológico y hoy dice ser liberal. Milei hace lo que dice. A Bullrich solo le escuchamos decir lo que va a hacer pero no se advierte una congruencia con su pasado. Ella pertenece a un espacio que está signado por la tibieza, es una tibia.

Mercedes Llano comparó al candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza) con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Preocupan los resultados electorales que han tenido los frentes libertarios en las provincias?

- Son elecciones que siguen lógicas autónomas. Por algo y ante el crecimiento del fenómeno Milei, muchas provincias decidieron desdoblar para neutralizar la popularidad y el apoyo de la ciudadanía hacia él y las ideas liberales. Entendemos que el desempeño a nivel provincial no va a tener incidencia a nivel nacional. Lo que ha planteado él es una agenda de temáticas nacionales y eso es lo que va a analizar la ciudadanía con su voto.

- Algunas consultoras lo han ubicado en la provincia como muy competitivo, ¿cuál es el análisis que hacen en el contacto con la gente o de estudios a los que acceden?

- Nosotros no tenemos recursos para financiar un estudio de opinión pública serio y solvente. Pero nuestra percepción es que hay una adhesión muy intensa y cada vez más amplia, principalmente entre los jóvenes, quienes ven a Milei a una persona con firmeza, coherencia e ideas sólidas. Que no le da lo mismo los grises para nada.