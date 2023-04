Mario Abed estira la definición de su candidatura para Junín

El vicegobernador Mario Abed mantiene cautela ante su inmediato futuro político. La posibilidad de volver a Junín para ser precandidato a intendente es una realidad, pero aún restan horas para confirmarse sí se dará o no.

Fuentes cercanas a él aseguran que este miércoles hubo una reunión con la militancia departamental de la UCR y él les dijo que la decisión se dará entre “este viernes y el mismo sábado” que cierra la presentación de listas.

En caso de que se dé, el intendente Héctor Ruiz no será un obstáculo para su postulación porque son parte de un mismo equipo. Es decir, no habrá PASO de otro dirigente radical contra él. Quizá pueda surgir algún candidato del espacio Activá Ya, pero no desde su mismo partido.

Abed también analiza una oferta para ser candidato a diputado nacional, pero no le seduce demasiado. Se considera un hombre más territorial y por eso todas las semanas vuelve a su terruño para acompañar a productores y vecinos en sus necesidades.

Si finalmente el vicegobernador desiste de ser candidato a intendente, está latente la opción de la reelección de Ruiz. Lo concreto es que todavía no está definido si Abed vuelve a Junín para aspirar a cumplir 20 años al mando de la comuna, que ya gobernó durante cuatro períodos consecutivos, entre 2003 y 2019.